Астролог розповів, кому дуже не пощастить у серпні

Гороскоп на серпень 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Гороскоп на серпень 2019 від астролога Павла Глоби обіцяє неприємності деяким знакам Зодіаку

Гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку склав відомий астролог Павло Глоба. На жаль, не всім пощастить у останній місяць літа. Астролог розповів, яким знакам Зодіаку буде дуже важко в серпні, а також про те, що робити, щоб пережити неприємності з найменшими фінансовими і іншими втратами.

Овен

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Овнам не варто йти на поводу в емоцій, а краще уважно стежити за тим, що вони говорять і навчитися говорити "ні". Людям цього знака Зодіаку не потрібно нікого посвячувати в свої плани. У серпні вони зіткнутися з суворою реальністю і це може їм не сподобається. З'ясується, що близькі люди нахабно ними користуються і маніпулюють.

Лев

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Левам Павло Глоба радить проявляти спокій і розсудливість в останній місяць літа. Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, необхідно краще контролювати свої емоції і ні в якому разі не піддаватися паніці, яка може їх охопити. У непростій ситуації вам допоможе тільки віра в себе. Не потрібно сумніватися в своєму обраному шляху, а навпаки слід йти до кінця, і тоді темна смуга в житті незабаром закінчиться.

Терези

Гороскоп на серпень 2019 (фото: pixabay.com)

Терези можуть розраховувати на те, що в середині і кінці наступного місяця їх чекають радісні події в житті. Але не варто сильно впадати в ейфорію, оскільки ви можете втратити не тільки голову, але і все, що у вас є. Необхідно тверезо оцінити і розставити все по поличках, тоді у вас все вийде.

Нагадаємо, що астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють ще влітку.

Раніше повідомлялося про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами.