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Астролог рассказал, каким знакам Зодиака крупно повезет в июле

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 07:46
Астролог рассказал, каким знакам Зодиака крупно повезет в июле
Гороскоп удачи на июль 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гороскоп удачи на июль 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог назвал главных везунчиков

Гороскоп на июль 2019 обещает некоторым знакам Зодиака невероятное везение и удачу. Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на второй месяц лета, который предвещает особую благосклонность Фортуны рожденным под созвездием Близнецов, Льва, Стрельца и Козерога. В этот период можно смело полагаться на интуицию и доверять внутреннему голосу в разных вопросах как на работе, так и в сфере личных отношений. Как же не проморгать свое счастье и получить максимум дивидентов от "везучего момента"? Подробнее - читайте на Styler.

Близнецы

Близнецы в июле 2019 почувствуют небывалый прилив сил - этот месяц подарит чувство легкости, а проблемы и вопросы, которые раньше требовали от вас значительного внимания, будут решаться словно сами собой. Второй месяц лета станет для представителей этого знака Зодиака очень благоприятным практически по всем фронтам. В то же время астролог предупреждает о вероятных происках завистников, которым ваш успех может здорово "мозолить глаза", и дабы не провоцировать подножки, будьте осмотрительны в своей радости. Помните, что родные и близкие люди не только искренне разделят ваш триумф, но и будут поощрять на следующие свершения, помогут хорошим советом. 

Львы

У Львов в июле 2019 кроме удачи звезды "дарят" и особое вдохновение, причем последнее параллельно станет мотором для фарта и везения - такой вот круговорот! Рожденным под этим знаком Зодиака любые преграды на пути будут нипочем, так что проявляйте активность и присущее вам бесстрашие по-максимуму, чтобы в месяц "прухи" сорвать куш покрупнее. Астролог также рекомендует применять такой похдод и в личных отношениях - благосклонность звезд поможет в амурных делах, которые могут стать крепкими и не повлекут разочарования в дальнейшем. Июль станет хорошим периодом для дорогостоящих покупок и капиталовложений, выгодных деловых соглашений.

Астролог рассказал, каким знакам Зодиака крупно повезет в июле

Гороскоп удачи на июль 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Стрельцы

Стрельцам в июле 2019 особо широко улыбнется Фортуна в финансовой сфере. В этот период за прилив денежных потоков "отвечает" протекторат Юпитера, и астролог советует активизировать свою рабочую деятельность, не бояться новых стартов в бизнесе - дивиденты получатся крупными, а инвестиции окупятся сторицей. Представителям этого знака Зодиака лучше расчитывать не на покупки лотерейных билетов, а на смелые решения на профессиональном поприще, где Стрельцы будут бить прямо "в яблочко".

Козероги

У Козерогов в июле 2019 словно появится второе дыхание. Если звезды дали непростой июнь, который немало потрепал нервы и вымотал, то второй месяц лета будто призван компенсировать затраты вашего внутреннего ресурса. Данный период станет крайне удачным для решения разных вопросов и на разных фронтах одновременно, причем везение станет отличным мотиватором для завершения и других дел, от которых вы отмахивались из-за занятости и нехватки времени. Астролог советует не бояться "брать приступом" новые задачи - удача поможет справиться с ними быстрее, чем вы расчитываете. 

Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.

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