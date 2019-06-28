Астролог розповів, яким знакам Зодіаку крупно пощастить у липні

Гороскоп удачі на липень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Гороскоп удачі на липень 2019 для всіх знаків Зодіаку. Астролог назвав головних везунчиків

Гороскоп на липень 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння та удачу. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз на другий місяць літа, який віщує особливу прихильність Фортуни народженим під сузір'ям Близнюків, Лева, Стрільця та Козерога. У цей період можна сміливо покладатися на інтуїцію і довіряти внутрішньому голосу в різних питаннях як на роботі, так і в сфері особистих стосунків. Як же не прогавити своє щастя і отримати максимум переваг від "щасливого моменту"? Детальніше - читайте на Styler.

Близнюки

Близнюки в липні 2019 відчують дивовижний прилив сил - цей місяць подарує відчуття легкості, а проблеми і питання, які раніше вимагали від вас значної уваги, вирішуватимуться наче самі собою. Другий місяць літа стане для представників цього знака Зодіаку дуже сприятливим практично по всіх фронтах. У той же час астролог попереджає про ймовірні підступи заздрісників, яким ваш успіх може здорово "муляти очі", і щоб не провокувати підніжки, будьте обачні у своїй радості. Пам'ятайте, що рідні та близькі люди не тільки щиро розділять ваш тріумф, але і заохочуватимуть на наступні звершення, допоможуть доброю порадою.

Леви

У Левів у липні 2019 крім удачі зірки "дарують" і особливе натхнення, причому останнє паралельно стане мотором для фарту і везіння - ось такий кругообіг! Народженим під цим знаком Зодіаку будь-які перешкоди на шляху буде легко усунути, тож проявляйте активність і властиву вам безстрашність по-максимуму, щоб у місяць "прухи" зірвати куш побільше. Астролог також рекомендує застосовувати такий похдод і в особистих стосунках - прихильність зірок допоможе в амурних справах, які можуть стати міцними і не спричинять розчарування надалі. Липень стане хорошим періодом для дорогих покупок і капіталовкладень, вигідних ділових угод.

Гороскоп удачі на липень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Стрільці

Стрільцям у липні 2019 особливо широко посміхнеться Фортуна у фінансовій сфері. В цей період за приплив грошових потоків "відповідає" протекторат Юпітера, і астролог радить активізувати свою робочу діяльність, не побоюватися нових стартів у бізнесі - дивіденди будуть великими, а інвестиції окупляться сторицею. Представникам цього знаку Зодіаку краще розраховувати не на покупки лотерейних квитків, а на сміливі рішення на професійному терені, де Стрільці битимуть прямо "в яблучко".

Козероги

У Козерогів у липні 2019 наче з'явиться друге дихання. Якщо зірки дали непростий червень, який чимало попсував нерви і вимотав, то другий місяць літа ніби покликаний компенсувати витрати вашого внутрішнього ресурсу. Цей період стане вкрай вдалим для вирішення різних питань і на різних фронтах одночасно, причому везіння стане відмінним мотиватором для завершення й інших справ, від яких ви відмахувалися через зайнятість та брак часу. Астролог радить не боятися "брати приступом" нові завдання - удача допоможе впоратися з ними швидше, ніж ви розраховуєте.

Як повідомлялося раніше, астролог Павло Глоба також назвав знаки Зодіаку, які зубожіють в 2019 році.