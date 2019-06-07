Деньги будете грести лопатой: какие знаки Зодиака разбогатеют в июне

Гороскоп денег на июнь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют уже в этом месяце

Гороскоп денег на июнь 2019 года сулит удачу некоторым знакам Зодиака. Все, что нужно сделать для того, чтобы грести деньги лопатой еще в этом месяце, озвучили астрологи. По их словам, особенно финансовая удача будет сопутствовать представителям нижеперечисленных знаков Зодиака в первой половине июня.

Близнецы

Июнь 2019 - самое подходящее время для смелых экспериментов с работой, бизнесом, стартапами. Особенно удачными для этого будут 11, 12, 29 и 30 июня. Астрологи предсказывают Близнецам повышение в должности и даже успех, например, в лотерее. Во всех делах, связанных с деньгами, доверяйте своей интуиции и вы точно добьетесь успеха!

Гороскоп денег на июнь 2019 (фото: twitter.com 24tvua)

Дева

В июне для Дев складываются прекрасные условия для всего, что связано с финансами и бизнесом. В первой половине месяца вам совершенно случайно подвернется выгодный способ вложения денег. Удачные дни для финансовых операций - 9, 10,13, 22, 23 и 26 июня.

Лев

Июнь для Львов - это отличное время, чтобы начать пожинать плоды прошлых начинаний. Конечно, все зависит от сделанных наработок. Если вы долго ждали повышения зарплаты, то уже завтра вы можете получить то самое материальное поощрение или же перспективные предложения по работе. Начальство настроено оптимистично. Звезды сулят Львам внеплановые премии и другие доходы. Будьте готовы к этому!

Гороскоп денег на июнь 2019 (фото: unsplash.com)

Весы

В июне перед Весами открываются отличные перспективы карьерного роста! Ваши ответственность и исполнительность наконец-то найдут отклик у боссов. В этом месяце все будет складываться в вашу пользу. Особенно обратите внимание на 11, 15 и 16 числа июня. В эти дни можно смело вкладывать деньги в любые проекты - они окупятся с лихвой за короткий промежуток времени. И помимо большой прибыли вы получите еще и хорошее настроение.

К слову, известный астролог Хаял Алекперов рассказал, кому из знаков Зодиака нужно внимательно отнестись в июне к своему здоровью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи составили любовный гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака.

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