Астролог рассказал, кого ждет невероятный успех уже завтра

Гороскоп на неделю с 6 по 11 августа (коллаж РБК-Украина)

Астролог назвал знаки зодиака Зодиака, которым очень сильно повезет на этой неделе

Гороскоп 2019 на неделю с 6 по 11 августа сулит невероятный успех и сказочное богатство некоторым знакам Зодиака. Каким именно - знает знаменитый астролог Павел Глоба. Что нужно делать, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие на этой неделе - читайте в гороскопе на вторую неделю августа.

Овен

Овнов на этой неделе будет радовать окружение. Удачно сложатся все встречи, как рабочие, так и любовные. В период со среды по пятницу вам придется много работать. Но оно того стоит - придет приличная сумма денег! А на выходных Овнов ждут отличные новости от родственников, живущих далеко от них. Кроме того, у представителей этого знака Зодиака появится шанс отправиться в поездку. Не упустите его, ведь звезды пророчат, что отпуск принесет Овнам не только моральное удовлетворение…

Гороскоп на неделю с 6 по 11 августа (коллаж РБК-Украина)

Лев

Львам звезды сулят встречу с друзьями или высокими персонами, благодаря которой благополучно решатся важные личные или карьерные задачи. Это произойдет в середине недели. На выходных ждите гостей. Эта встреча, кстати, будет очень полезна Львам: возможно, кто-то из их друзей или родственников предложит совместный проект или выгодно вложиться в какое-нибудь дело. Не отказывайтесь, ведь это предложение в самом позитивном ключе повлияет на ваше дальнейшее финансовое благополучие!

Весы

Весы на этой неделе окажутся в центре самого благожелательного внимания. Придут отличные новости издалека или состоится долгожданная поездка. В целом всю неделю представители этого знака Зодиака будут спокойны и удивительно миролюбивы. Впрочем, обстоятельства также будут складываться именно так, как Весам бы хотелось. В конце недели звезды сулят обладателям этого Знака приличные деньги - главное, потратить их с умом. На выходных придется сворачивать горы… но на этот раз они окажутся мягкими и податливыми.

Ранее астролог предупредил об опасном периоде в августе.