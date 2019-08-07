Астролог передбачив доленосні події в серпні: кого очікують зміни

Гороскоп на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астролог обіцяє насичений серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку - кому пощастить найбільше, читайте в гороскопі від Павла Глоба

Гороскоп на серпень 2019 обіцяє грандіозні зміни для представників деяких зодіакальних сузір'їв. Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз для всіх знаків Зодіаку - кому найбільше пощастить у грошах, коханні, кар'єрі, а кому варто бути обережними, читайте в матеріалі Styler.

Овни отримають винагороду за важку копітку працю. Астролог пророкує їм похвалу і подяку.

Тельці у серпні переживуть занепад сил через перенапруження на роботі.

Близнюки потраплять в неприємну ситуацію. На них чекають з'ясування стосунків через надмірну любов до розмов.

Ракам астролог радить приділити увагу здоров'ю, оскільки попереду багато досягнень, і сили їм знадобляться.

Гороскоп на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Леви у серпні можуть зіткнутися з обманом і шахрайством. Крайня обережність і пильність їм не завадять.

Діви - для них настав час дій. Розроблені проекти необхідно просувати, для цього потрібно багато сил.

Терезам астролог радить відкласти операції з нерухомістю, оскільки вони можуть потерпіти крах.

Скорпіонів чекають випробування в коханні. Астролог радить їм бути м'якше, оскільки постійні образи партнера можуть призвести до розриву стосунків.

Стрільці у серпні можуть зустріти майбутнього супутника життя. Зірки обіцяють їм тільки везіння в особистому житті.

Гороскоп на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Козерогів чекає стрімке просування по кар'єрних сходах. Астролог пророкує зліт і успіх.

Водоліям варто перенести заплановані поїздки, оскільки подорожі у цей період не принесуть задоволення.

Риби можуть отримати велику грошову винагороду. Астролог радить відкласти гроші на велику покупку, не витрачаючи на порожні дрібниці.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс попередив українців про небезпечний періоді в серпні - можливо збільшення числа суїцидів та дорожньо-транспортних пригод. Астролог радить утриматися від ризикованих заходів в ці дні.

До речі, раніше астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.