Астролог пояснила, що таке кармічні стосунки і навіщо вони приходять в наше життя

Іноді буває так, що людина приходить у наше життя і одразу виникає таке відчуття, ніби ви знайомі сто років. З цього й починаються кармічні стосунки.
РБК-Україна (проект Styler) завдяки інформації астролога Ольги Маслової в Instagram, розповідає, що таке кармічні стосунки та як вони впливають на нас.
Уявіть ситуацію, коли людина просто вривається у ваше життя. Ви починаєте спілкуватись майже 24/7, одразу переходите з повідомлень на телефонні дзвінки. Ви спілкуєтесь і так все легко і поступово. Але через певний час ви сильно прив'язується до людини.
За словами Ольги, кармічні стосунки - це про партнера, який дуже швидко стає вашою рідною душею. І таке відчуття, що ви знали один одного все життя. Ви говорите на теми, які відгукуються обом.
Ольга зазначає, що це відбувається, тому що ваші душі вже були рідними в інших життях. Ви були родичами, друзями, батьком і дитиною, братом і сестрою.
У минулому житті хтось з вас зробив боляче або навпаки було дуже хороші стосунки. У новому перевтіленні, кожна людина, точніше, її душа має свої особисті завдання.
Так от, одне з головних завдань у кармічного партнера, було повернутись, зустрітись знову. Кожен має свою місію: подарувати кохання, допомогти пройти етап, стати вашим другом, допомогти у кар‘єрі, бути опорою.
"Як показує практика, коли такі відносини закінчуються, то здається, що весь світ перевертається. Великий біль і місяці сліз. Постійно хочеться думати про людину, все нагадує", - каже астролог.
Коли ви пробачаєте таким людям, все налагоджується. Ви знову розправляєте свої крила і вилітаєте у своє нове прекрасне життя.
Як кармічні стосунки впливають на наше життя (фото: Freepik)
Але за словами Маслової, це не означає, що кармічні стосунки завжди про погане. У новому перевтіленні, люди зустрічаються для того, щоб допомогти один одному. Бути поряд, підтримувати, оберігати, цінувати. У вас хороша інтелектуальна сумісність, гармонія. Любов була у минулому і тепер прийшла в теперішнє.
"У сумісності партнерів, ми роздивляємось цілий пункт про кармічний зв‘язок. Важливо зазначити, що не у всіх такі стосунки. Але після, одразу розумієш, чому так у вас з партнером все відбувається. І стає дійсно легше. Розкладаєте все по поличкам", - зазначає Ольга
Хочеться, щоб кожен жив це життя і отримував від нього задоволення. Наше перевтілення на планеті - це купа завдань нашої душі, які ми маємо пройти. Знаючи себе - цей шлях стає трошки легше і приємнішим.
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