Як вибрати ім'я дитині за знаком Зодіаку: буде щасливою і везучою

Гороскоп може розповісти не тільки про характер людини, але й про те, яке ім'я їй найбільше підходить за знаком Зодіаку. Якщо ви сумніваєтеся, як назвати майбутню дитину, ця інформація стане вам у нагоді.

Овен

Овни - активні, цілеспрямовані, напористі, а іноді навіть войовничі. Тож майбутнім батькам варто знайти таке ім’я, яке могло б або трохи пом’якшити їх характер, або направити амбіції малюка в потрібне русло.

Хлопчики-Овни будуть мужніми, сильними і пробивними. Їм підійдуть імена Олександр, Валерій, Гавриїл, Георгій, Олег, Руслан, Юрій.

А от для Овна-дівчинки краще вибрати м’яке ім’я, яке допоможе їй трохи приборкати запал. Підійде варіант з великою кількістю голосних: Алевтина, Анастасія, Варвара, Мар’яна, Надія, Оксана, Ростислава, Світлана, Надія, Ксенія.

Телець

Тельці неквапливі, хоча не менш вперті, за Овнів. Це треба враховувати при виборі імені.

Хлопчики-Тельці розважливі, відповідальні, їм підійдуть імена Адам, Анатолій, Богдан, Василь, Віктор, Ілля, Максим, Микита, Павло і Федір.

Дівчатка, народжені під цим знаком, відрізняються жіночністю і ніжністю, тому їм пасуватимуть імена: Ізабелла, Мілена, Анжела, Василина, Вікторія, Дарія, Діана, Наталя, Поліна, Сніжана або Яна.

Близнюки

Представники цього знака бувають дуже різними, але всіх об’єднує товариськість, дружелюбність, легкість і підприємливість.

Хлопчиків, яким важко всидіти на місці, краще назвати Аркадій, Геннадій, Герман, Ігор, Клемент, Костянтин або Сергій.

Дівчата будуть постійно прагнути до незалежності, тому ім'я їх має трохи стримувати і робити жіночними: Аліса, Вероніка, Віолетта, Євгенія, Інга, Клавдія, Майя або Маргарита.

Рак

Раки відрізняються особливою чутливістю, емоційністю і ревнивістю. Вони домовиті, ніжні, ласкаві, прекрасні сім'янини.

Риси чоловіків-Раки підкреслять такі імена, як Валентин, Віталій, Денис, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій і Ельдар.

Представниці знаку виростають відмінними матерями, зразковими господинями і вірними дружинами. Тож їх варто назвати Аніта, Валентина, Єлизавета, Ія, Лада, Лідія, Мілена, Софія або Уляна.

Лев

Леви люблять загальну увагу, яка нерідко робить їх самозакоханими егоїстами. Однак при хорошому вихованні вони стають вірними друзями і надійними партнерами.

Хлопчикам пасуватимуть такі імена, як Арнольд, Костянтин, Артур, Кирило, Лев, Роберт, Роман, Яків.

Левицям - імена з нотками екстравагантності: Олександра, Діана, Аріна, Белла, Жанна, Любов, Нонна, Роза, Елеонора.

Діва

Представники цього знака неймовірні чистюлі, вони виростають практичними, розважливими і скупими на емоції.

Тому хлопчикам підійдуть короткі імена, які змогли б відобразити їх стійкість і стабільність: Віктор, Генріх, Гліб, Ігор, Клемент, Прохор, Сергій, Степан або Тимур.

Дівчаткам краще підбирати щось більш звучне і м’яке: Валентина, Діна, Єлизавета, Зоя, Інеса, Ірина, Ростислава, Таїсія або Ольга.

Терези

Терези традиційно вважаються легковажними і вкрай емоційними людьми. Вони наділені емпатією, яка допомагає їм краще за інших відчувати прекрасне і проявляти співчуття.

Народжені під цим знаком хлопчики будуть відрізнятися дружелюбністю і щедрістю, тож їм підійдуть імена: Олексій, Віталій, Євген, Інокентій, Михайло, Назар, Павло, Прохор, Пилип, Фома і Яків.

За чарівністю і легким характером дівчаток-Терезів часто ховається тверда, іноді навіть сувора вдача. Вони будуть щасливими з іменами: Ангеліна, Євдокія, Ізабелла, Калерія, Неллі, Поліна, Аріадна, Мирослава, Катерина.

Скорпіон

Представники цього знака можуть бути агресивними і підступними. Скорпіони принципові, горді і дуже віддані своїм ідеалам, можуть стояти на своєму до кінця, якщо переконані, що їх сторона правильна. Їм потрібні імена, що підкреслюють їхній темперамент.

Чоловічі безпрограшні варіанти: Давид, Ян, Аристарх, Панас, Захар, Сава, Тарас, Фома, Юрій.

Дівчатам допоможуть в житті імена: Ія, Лариса, Лоліта, Людмила, Маргарита, Марія, Раїса, Сара, Флора, Аврора, Олена.

Стрілець

Стрільці з народження наділені здатністю досягати поставлених цілей. Найбільш уразлива сторона Стрільців - це їх шкідливі звички. Їм буває тяжко відмовитися від того, що приносить їм задоволення.

Хлопчикам перемогти цю тенденцію допоможуть імена: Артем, Захар, Ілай, Володимир, Марат, Осип, Савелій, Станіслав, Тимур, Микола і Радомир.

Дівчаткам-Стрільцям підійдуть дзвінкі і радісні імена: Аліна, Анна, Віра, Ірина, Майя, Марина, Есфір, Юнона, Агата.

Козеріг

Козероги з самого народження будуть дивувати своїх батьків дорослою поведінкою. З них виростають кар'єристи, які завдяки працьовитості і завзятості досягають висот у будь-якій справі. Імена їм потрібні прості, які допоможуть представникам даного знаку повністю розкритися.

Хлопцям підійдуть такі варіанти: Борис, Вадим, Григорій, Єгор, Іван, Ігор, Микола, Олег, Петро, Прохор, Роберт і Спартак.

Дівчаткам-Козерогам буде комфортно з суворим, але красивим ім’ям: Астарта, Віра, Зінаїда, Інга, Інна, Кіра, Ксенія, Ніна, Римма, Емма і Ілона.

Водолій

Спокій батькам Водоліїв буде тільки снитися. Цих дітей не вийде загнати в загальноприйняті рамки, адже надто вони незвичайні, мають бурхливу фантазію і приголомшливу уяву.

Для хлопчика підійдуть такі творчі імена, як: Аскольд, Дем’ян, Герасим, Аристарх, Веремій, Всеволод, Генріх, Бернард, Орфей, Савелій, Бенедикт, Плутарх, Мессала або навіть Аполлон.

З дівчаток-Водоліїв виростаютьекстравагантні жінки, яким і імена варто підбирати відповідні: Афіна, Белла, Офелія, Мірана, Клариса, Аглая, Анфіса, Єлізара, Єфросинія, Аполінария, Лея, Маріелла, Айна.

Риби

Діти-Риби можуть бути тихими і дуже спокійними, але перше враження оманливе, позаяк характер представників даного знаку розкривається поступово. Згодом Риби будуть вимагати до себе все більше уваги і почнуть дуже засмучуватися, якщо її не отримають.

Хлопчикам допоможуть реалізуватися такі імена: Артемій, Григорій, Трохим, Родіон, Йосип, Матвій, Златан, Лука, Леонард, Всеволод, Едгар, Едуард, Фелікс, Еміль, Равіль і Юліан.

Для дівчаток-Риб теж потрібно підібрати щось гарне, але при цьому ніжне, заспокійливе, наприклад, Єсенія, Альбіна, Олівія, Хлоя, Лілія, Серафима, Меланія, Іоланта, Лаура, Адель, Марта або Августа.