Астролог объяснила, что такое кармические отношения и зачем они приходят в нашу жизнь

Иногда бывает так, что человек приходит в нашу жизнь и сразу возникает такое чувство, будто вы знакомы сто лет. С этого и начинаются кармические отношения.
РБК-Украина (проект Styler) благодаря информации астролога Ольги Масловой в Instagram рассказывает, что такое кармические отношения и как они влияют на нас.
Представьте ситуацию, когда человек просто врывается в вашу жизнь. Вы начинаете общаться почти 24/7, сразу переходите c сообщений на телефонные звонки. Вы общаетесь и так все просто и постепенно. Но через некоторое время вы сильно привязываетесь к человеку.
По словам Ольги, кармические отношения - это о партнере, который очень быстро становится вашей родной душой. И такое чувство, что вы знали друг друга всю жизнь. Вы говорите на темы, которые отзываются обоим.
Ольга отмечает, что это происходит, потому что ваши души уже были родными в других жизнях. Вы были родственниками, друзьями, отцом и ребенком, братом и сестрой.
В прошлой жизни кто-то из вас сделал больно или наоборот, были очень хорошие отношения. В новом перевоплощении каждый человек, а точнее, его душа имеет свои личные задачи.
Так вот, одной из главных задач у кармического партнера было вернуться, встретиться снова. У каждого есть своя миссия: подарить любовь, помочь пройти этап, стать вашим другом, помочь в карьере, быть опорой.
"Как показывает практика, когда такие отношения заканчиваются, то кажется, что весь мир переворачивается. Большая боль и месяца слез. Постоянно хочется думать о человеке, все напоминает", - говорит астролог.
Когда вы прощаете таких людей, все налаживается. Вы снова расправляете свои крылья и вылетаете в свою новую прекрасную жизнь.
Как кармические отношения влияют на нашу жизнь (фото: Freepik)
Но, по словам Масловой, это не значит, что кармические отношения всегда о плохом. В новом перевоплощении люди встречаются для того, чтобы помочь друг другу. Быть рядом, поддерживать, оберегать, ценить. У вас хорошая интеллектуальная совместимость, гармония. Любовь была в прошлом и теперь пришла в настоящее.
"В совместимости партнеров, мы рассматриваем целый пункт о кармической связи. Важно отметить, что не у всех такие отношения. Но после сразу понимаешь, почему так у вас с партнером все происходит. И становится действительно легче. Раскладываете все по полочкам" , - отмечает Ольга
Хочется, чтобы каждый жил эту жизнь и получал от нее удовольствие. Наше перевоплощение на планете - это куча задач нашей души, которые мы должны пройти. Зная себя - этот путь становится немного легче и приятнее.
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