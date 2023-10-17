Астролог объяснила, что такое кармические отношения и зачем они приходят в нашу жизнь

Кармические отношения. Что это такое

Представьте ситуацию, когда человек просто врывается в вашу жизнь. Вы начинаете общаться почти 24/7, сразу переходите c сообщений на телефонные звонки. Вы общаетесь и так все просто и постепенно. Но через некоторое время вы сильно привязываетесь к человеку.

По словам Ольги, кармические отношения - это о партнере, который очень быстро становится вашей родной душой. И такое чувство, что вы знали друг друга всю жизнь. Вы говорите на темы, которые отзываются обоим.

Почему так происходит

Ольга отмечает, что это происходит, потому что ваши души уже были родными в других жизнях. Вы были родственниками, друзьями, отцом и ребенком, братом и сестрой.

В прошлой жизни кто-то из вас сделал больно или наоборот, были очень хорошие отношения. В новом перевоплощении каждый человек, а точнее, его душа имеет свои личные задачи.

Так вот, одной из главных задач у кармического партнера было вернуться, встретиться снова. У каждого есть своя миссия: подарить любовь, помочь пройти этап, стать вашим другом, помочь в карьере, быть опорой.

"Как показывает практика, когда такие отношения заканчиваются, то кажется, что весь мир переворачивается. Большая боль и месяца слез. Постоянно хочется думать о человеке, все напоминает", - говорит астролог.

Когда вы прощаете таких людей, все налаживается. Вы снова расправляете свои крылья и вылетаете в свою новую прекрасную жизнь.

Как кармические отношения влияют на нашу жизнь (фото: Freepik)

Но, по словам Масловой, это не значит, что кармические отношения всегда о плохом. В новом перевоплощении люди встречаются для того, чтобы помочь друг другу. Быть рядом, поддерживать, оберегать, ценить. У вас хорошая интеллектуальная совместимость, гармония. Любовь была в прошлом и теперь пришла в настоящее.

"В совместимости партнеров, мы рассматриваем целый пункт о кармической связи. Важно отметить, что не у всех такие отношения. Но после сразу понимаешь, почему так у вас с партнером все происходит. И становится действительно легче. Раскладываете все по полочкам" , - отмечает Ольга

Хочется, чтобы каждый жил эту жизнь и получал от нее удовольствие. Наше перевоплощение на планете - это куча задач нашей души, которые мы должны пройти. Зная себя - этот путь становится немного легче и приятнее.