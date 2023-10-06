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Астролог пояснила, на що натякають однакові цифри на годиннику

Що означають однакові цифри на годиннику (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

У кожної людини бувають періоди, коли вона постійно бачить однакові цифри на годиннику. Але не всі знають, які знаки надсилає нам Всесвіт таким чином.

РБК-Україна (проект Styler) разом з астрологом Ольгою Масловою розібралося, що ж означають однакові комбінації цифр на годиннику та які знаки вони надсилають нам.

Чому ми бачимо однакові комбінації цифр 

Коли ви бачите однакові числа на годиннику, номери машин, випадкові числа в інших місцях, в цей момент важливо згадати чи був якийсь конкретний запит з вашого боку у Всесвіт. Можливо, прохання про щось конкретне. Зверніть увагу, що це за цифри, що вам показує Всесвіт, і що він хоче вам сказати.

Наприклад, ви могли стояти перед вибором, але не знали, на що спертися аби прийняти рішення. В такому випадку Всесвіт може дати вам відповідь через події, через людей, знаки та через однакові цифри.  

А от якщо у вас не було конкретного запиту, але ви постійно бачите однакові цифри - це свідчить про те, що ви синхронізувалися з вібраціями Всесвіту. 

Тобто, таким чином Всесвіт випромінює подяку, прийняття, любов, достаток. Він знаходиться на повному прийнятті світу, на довірі. І коли ви перебуваєте на схожих вібраціях, ви синхронізуєтесь і починаєте бачити однакові цифри, які надсилають вам знаки. 

На що нам натякають однакові цифри на годиннику (фото: Freepik)

На що нам натякають однакові цифри 

Астролог Ольга Маслова створила список можливих комбінацій та пояснила, що вони означають та до чого спонукають кожного, хто їх бачить. І це не можна оминати увагою. 

  • 00:00 - загадуйте бажання 
  • 01:01 - очікуйте хорошу звістку 
  • 02:02 - поява надійного друга, також вас можуть скоро запросити на розважальний захід 
  • 03:03 - поява або створення любовних стосунків. Кохання постукає у ваше серце
  • 04:04 - вам необхідно поглянути на ситуацію з іншого боку. Час зняти рожеві окуляри та насолодитись кожною хвилиною. Ви можете бути дуже вразливою. 
  • 05:05 - поряд з вами можуть бути непорядні люди, які хочуть вас підставити
  • 06:06 - зустріч з вірним другом, який завжди буде. А ще перед заміжжям чи одруженням можна побачити каблучку
  • 07:07 - бережіться людей у формі, особливо військових. Обережно поводьтеся там, де їх багато. А також ці числа означають успіх та виконання бажань. 
  • 08:08 - у цей день вдача на вашому боці. Очікуйте кар’єрний зріст
  • 09:09 - варто почистити ваш простір, позбавтеся від всіх непотрібних речей
  • 10:10 - наближається час змін 
  • 11:11 - ви можете залежати від якоїсь людини, обставин або звички. Але також це означає, що ви можете отримати прибуток
  • 12:12 - зустріч важливої людини, яка може розпочати цікаву історію з вами
  • 13:13 - попередження від негативних емоцій, які можуть заважати вам досягати цілей. Обміркуйте свої дії. Є вірогідність зробити помилкe
  • 14:14 - натяк, що вам потрібно концентруватися на своїх бажаннях. Прийшов час виконувати свої мрії. Також це про оточення - подивіться, які люди поряд з вами
  • 15:15 - будьте обережні у прийнятті спонтанних рішень. Обмірковуйте все
  • 16:16 - час зайнятись духовним розвитком 
  • 17:17 - удача на вашому боці. Зараз ви проживаєте світлий і хороший період. Сміливо можна втілювати у життя всі задуми 
  • 18:18 - вам варто навчитися відпускати людей. А також будьте уважні на дорозі
  • 19:19 - знак успіху у нових справах 
  • 20:20 - поруч з вами знаходяться дуже хороші люди
  • 21:21 - найближчим часом ви побачите результати своєї наполегливої праці. А також у вашому оточенні може з’явитися нова та цікава людина
  • 22:22 - незабаром у вашому житті відбудеться щось дуже потужне. Це може бути щось позитивне, на що ви чекаєте. А може бути й негативне. Також це число означає нове знайомство. 
  • 23:23 - вам потрібен відпочинок і обміркування всіх ваших дій. Також слідкуйте за станом здоров’я. 

Згідно з розшифровкою астролога, саме такі сигнали посилає нам Всесвіт через однакові цифри на годиннику. І до них варто прислухатися, оскільки відбувається це не просто так.

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