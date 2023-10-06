Астролог пояснила, на що натякають однакові цифри на годиннику

У кожної людини бувають періоди, коли вона постійно бачить однакові цифри на годиннику. Але не всі знають, які знаки надсилає нам Всесвіт таким чином.
РБК-Україна (проект Styler) разом з астрологом Ольгою Масловою розібралося, що ж означають однакові комбінації цифр на годиннику та які знаки вони надсилають нам.
Коли ви бачите однакові числа на годиннику, номери машин, випадкові числа в інших місцях, в цей момент важливо згадати чи був якийсь конкретний запит з вашого боку у Всесвіт. Можливо, прохання про щось конкретне. Зверніть увагу, що це за цифри, що вам показує Всесвіт, і що він хоче вам сказати.
Наприклад, ви могли стояти перед вибором, але не знали, на що спертися аби прийняти рішення. В такому випадку Всесвіт може дати вам відповідь через події, через людей, знаки та через однакові цифри.
А от якщо у вас не було конкретного запиту, але ви постійно бачите однакові цифри - це свідчить про те, що ви синхронізувалися з вібраціями Всесвіту.
Тобто, таким чином Всесвіт випромінює подяку, прийняття, любов, достаток. Він знаходиться на повному прийнятті світу, на довірі. І коли ви перебуваєте на схожих вібраціях, ви синхронізуєтесь і починаєте бачити однакові цифри, які надсилають вам знаки.
На що нам натякають однакові цифри на годиннику (фото: Freepik)
Астролог Ольга Маслова створила список можливих комбінацій та пояснила, що вони означають та до чого спонукають кожного, хто їх бачить. І це не можна оминати увагою.
Згідно з розшифровкою астролога, саме такі сигнали посилає нам Всесвіт через однакові цифри на годиннику. І до них варто прислухатися, оскільки відбувається це не просто так.
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