Сонячне затемнення в жовтні 2023 року: коли і де спостерігати, що воно нам принесе

У жовтні 2023 року на нас чекає одне з найяскравіших і унікальних явищ - кільцеве сонячне затемнення. Воно буде дуже коротким - трохи більш як 4 хвилини, але побачити його зможуть мешканці багатьох країн світу.

Що таке кільцеве сонячне затемнення, коли воно станеться і де його можна буде побачити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Кільцеве сонячне затемнення та сарос

Кільцеве сонячне затемнення - це астрономічне явище, при якому Місяць перекриває центральну частину Сонця і залишає навколо нього кільце, що світиться. Таке відбувається, коли Місяць знаходиться на своїй орбіті найближче до Землі й відповідно, він менша за Сонце у разі повного сонячного затемнення.

Такі кільцеві сонячні затемнення бувають дуже рідко, і вони залежать від кількох інших факторів: від форми орбіти Місяця та відстані між Землею, Місяцем та Сонцем. Під час затемнення видимим залишається лише коло Сонця. Це створює неймовірне та вражаюче видовище на небі.

Кільцеве сонячне затемнення 14 жовтня отримало назву "Вогняне кільце". Окрім того, сонячне затемнення відбудеться у період Сарос. Це період повторності сонячних та місячних затемнень, які відбуваються раз на 18 років.

Сарос складається з 223 синодичних місяців (загалом приблизно 6585,3213 доби чи 18,03 тропічних років). Протягом сароса в середньому відбувається 41 сонячне затемнення і 29 місячних. Попереднє таке кільцеве сонячне затемнення було 3 жовтня 2005, а наступне відбудеться 25 жовтня 2041 року.

Де і коли можна буде побачити сонячне затемнення 14 жовтня

Сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня близько 18:00. Триватиме воно лише 5 хвилин і мешканці України, на жаль, побачити його не зможуть.

Затемнення буде видно у 8 штатах США, у Центральній, Північній та Південній Америці. Очікується, що буде вузька "стежка" кільцеподібного сонячного затемнення.

Почнеться вона в Орегоні, потім буде видно затемнення в Каліфорнії, далі в Неваді, Юті, на північному сході Арізони, південному заході Колорадо, Нью-Мексико та Техасі.

Далі – півострів Юкатан, Беліз, Гондурас, Нікарагуа, Панама, Колумбія та Бразилія. Частково побачити це затемнення вранці та після полудня зможуть жителі Канади.

Важливо! Для спостереження цього явища потрібно бути обережними та використовувати спеціальні фільтри або захисні окуляри, щоб уникнути пошкодження очей.

А для усіх інших NASA запустило онлайн-трансляцію на своєму каналі YouTube. Зараз на анонсі трансляції стоїть таймер зворотного відліку і можна передплатити повідомлення, щоб не пропустити унікальне видовище. Трансляція орієнтовно розпочнеться о 17:30.

Сонячне затемнення в езотериці та астрології

Затемнення має велике значення в езотериці та астрології, оскільки зазвичай - це провісник чогось дуже важливого, глобальних змін чи якоїсь дуже значної події. При цьому енергія затемнення може проявитися не відразу, а через тиждень і навіть місяць.

З давніх-давен люди під час затемнення відчували тривогу, бо воно приносило страх і сум'яття, неясність з приводу того, що може статися.

У дні затемнення не варто робити такі речі:

Проводити операції з великими сумами грошей - купівлі, продажі, інвестиції. А також укладати договори. Вважається, що в такі періоди розсіюється увага і можна ухвалити неправильне рішення або пропустити якісь важливі дрібниці.

Не варто навантажувати себе фізично чи психоемоційно, оскільки у такі дні можуть посилюватися стреси.

Не бажано приймати важливі рішення, які стосуються особистого життя, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків і виправити помилку потім буде дуже складно чи неможливо.

Не треба звільнятися з роботи, з'ясовувати стосунки, сваритися.

Погані думки та страхи варто прогнати та постаратися не обговорювати з близькими якісь негативні теми.

Також езотерики не рекомендують у дні затемнення займатися магічними ритуалами, змовами та іншими діями, які так чи інакше пов'язані з енергетичним полем.