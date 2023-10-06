Астролог объяснила, на что намекают одинаковые цифры на часах

У каждого человека бывают периоды, когда он постоянно видит одинаковые цифры на часах. Но не все знают, какие знаки посылает нам Вселенная таким образом.
РБК-Украина (проект Styler) вместе с астрологом Ольгой Масловой разобралось, что же означают одинаковые комбинации цифр на часах и какие знаки они посылают нам.
Когда вы видите одинаковые числа на часах, номера машин, случайные числа в других местах, в этот момент важно вспомнить, был ли какой-то конкретный запрос с вашей стороны во Вселенную. Возможно, просьба о чем-то конкретном. Обратите внимание, что это за цифры, которые вам показывает Вселенная, и что он хочет вам сказать.
Например, вы могли стоять перед выбором, но не знали, на что опереться, чтобы принять решение. В таком случае Вселенная может дать вам ответ через события, через людей, знаки и одинаковые цифры.
А вот если у вас не было конкретного запроса, но вы постоянно видите одинаковые цифры - это свидетельствует о том, что вы синхронизировались с вибрациями Вселенной.
То есть, таким образом, Вселенная излучает благодарность, принятие, любовь, достаток. Она находится на полном принятии мира, на доверии. И когда вы находитесь на подобных вибрациях, вы синхронизируетесь и начинаете видеть одинаковые цифры, которые посылают вам знаки.
На что нам намекают одинаковые цифры на часах (фото: Freepik)
Астролог Ольга Маслова создала список возможных комбинаций и объяснила, что они означают и к чему побуждают каждого, кто видит их. И это нельзя упускать из виду.
Согласно расшифровке астролога, именно такие сигналы посылает нам Вселенная через одинаковые цифры на часах. И к ним следует прислушиваться, потому что происходит это не просто так.
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