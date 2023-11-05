Астролог объяснила, как правильно создавать карту желаний, чтобы они сбывались
Карта желаний является сильной мотивацией для того, чтобы сбывать свои мечты, но если просто так наклеить картинки на лист, ничего не произойдет. В этом процессе тоже есть правила.
О том, как правильно создавать карту желаний, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью комментария астролога Ольги Масловой.
Что такое карта желаний
Карта желаний - это специальный визуальный инструмент, который можно назвать руководством к вашим целям, желаниям и мечтам на ближайшее будущее.
Эта карта заряжена энергией человека, который его создает и энергией силы желаний владельца карты. Это не магия, это структурированность истинных желаний и мотивация для их осуществления.
Как правильно создавать собственную карту желаний
Ольга говорит, что для начала нужно остановиться и продумать, что сейчас важно. Сделать карту нужно в таком формате, чтобы вам было удобно. Это может быть в блокноте, на листе А4. А также можно купить большую рамку для фото и на белом фоне наклеить все визуализации своих желаний.
Как правильно создать карту желаний (фото: Freepik)
Пошаговая инструкция по созданию карты желаний
Первое и самое важное правило: на середину выбранной базы клеим свое фото, но такое где вы себе очень нравитесь. Карту лучше делать по каждой сфере отдельно:
- богатство
- слава
- любовь
- семья
- здоровье
- творчество
- знание
- карьера
- путешествия
Добавляем на карту такие желания, которые вы действительно можете выполнить в будущем. Важно рассчитать свои силы четко и быть честным с собой.
Второе и не менее важное правило: на карту нужно прикрепить фото чего-то, что вы сможете очень быстро приобрести в течение 3-х дней. Например, чашку с кофе или духами. Если вы будете покупать технику в ближайшее время, приклейте фото именно ее.
Третье правило: нужно очень четко прописать планы на целый год. Что вы хотите, чтобы происходило каждый месяц. Пишем в настоящем времени. Например, “Я пью кофе в Риме, смотрю на Колизей. Здесь очень хорошо и вкусно пахнет едой”, или "Я лежу на пляже на Кипре и наслаждаюсь звуком волн", "Я катаюсь верхом на коне и чувствую всю сложность и кайф от процесса".
Как правильно создать карту желаний (фото: Freepik)
"Смотрите на нее, притягивайте к себе эти события. У меня уже 4 карты было. Помню один из классных моментов, когда сбылось мое желание. Был карантин и я занималась онлайн йогой. В одну секунду поднимаю глаза и смотрю, что вот мое желание.Я к карте добавила фото девушки, которая занимается йогой и о нем забыла, но все сработало наилучшим образом для меня", - поделилась собственным опытом Ольга.
Астролог отметила, что лично у нее так было много раз, когда исполнялись желания. И главное, что все происходит в свое время, когда вы готовы, не забывайте об этом.
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