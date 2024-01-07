Астролог объяснила, действительно ли 2024 год является годом кармы

Всюду говорят, что 2024 год - это год кармы и многих это очень пугает. Но действительно ли это так опасно для каждого из нас или возможно, 2024 год принесет что-то другое, чем кармические уроки.

Действительно ли 2024 год - год кармы

Начиная с нашего "Года кармы", 2024 год - типа год кармы, потому что цифра 8 считается самой кармической.

Анастасия говорит, что цифра 8 - это трансформация, смерть, перерождение, считается цифрой кармы. Поэтому сейчас все пугаются этой цифры, потому что пришел год, где каждый будет за свои грехи отвечать. Так что, если такой год пришел, чего нам пугаться? Главное испугать людей, чтобы все уже дышать боялись.

"Самое кармическое число какое только существует - это 6, а не 8. Но не протоколы жизни спасают, а опыт. Не от общих цифр зависит год, а от производительности и человеческого фактора. Если мы уже решили разобрать "Кармический год" - год кармы и мести, так давайте тогда это и сделаем", - объясняет астролог.

Анастасия объяснила, где эта цифра 8 взялась: 2024: 2+0+2+4=8. То есть число года - 8. Если составить все ваши данные - год рождения, месяц и день, и если у вас получилась цифра 8, то у вас число судьбы - 8.

Или когда у вас начинается персональный год под цифрой 8 - вы не умираете, у вас происходят истории в вашей жизни, которые вас направляют на развитие, трансформацию, и люди с которыми вы уже должны попрощаться - вы это сделаете в этот год, а затем и в следующий.

То есть человек каждый год проживает какой-то цикл. Поэтому, если все это разбирать до секунды - то получится огромный дневник для одного человека по его данным и событиям.

Правда ли 2024 год - год кармы (фото: Freepik)

"А теперь, если мы берем общий год для всех 2024 - то это означает, что в календарях будет писаться 2024 год, каждая машина станет на год старше, мы с вами тоже мы листаем календарный год и идем дальше. Я не говорю, что наш год будет очень легким и все будет, как в сказке, и нужно уже расслабляться.Я хочу, чтобы мы понимали, что сейчас с нами происходит.2024 год - он не только в Украине, он повсюду! Но только мы к нему так относимся , потому что у нас уж очень болит, и мы цепляемся абсолютно всего", - говорит астролог.

"Но давайте немного адекватнее воспринимать информацию и не пугаться там, где пугают. Это не значит, что именно в Украине будет тяжелее всего. Но мы так все буквально воспринимаем, потому что для нас нет больше света чем сейчас. Нам каждый день больно, и когда говорят, что будет еще болезненнее - о какой вере здесь можно говорить? Зачем этим пугают людей, чтобы что?

Также астролог отметила, что когда человек излагает плохой прогноз, например, этот месяц, то интуитивно, если это будет не так - он будет недоволен, как бы свою страну он не любил.

Что на самом деле означает цифра 8

"А теперь давайте о цифре 8, что там и как у нее. Не существует цифры, которая указывала бы на физическую смерть. Смерть во всех учениях, это не когда человек умер, а когда переродился. То есть это не конец, а это начало" , - отмечает эксперт.

Трансформация - это когда ты понял то, что ты должен понять здесь и сейчас. Это когда ты понял и живешь уже с этими знаниями, если мы о душе человека, это Ее новый этап, иначе уже смысла нет. Карма - приходит через смерть трансформацию и ты проживаешь то, что должен почувствовать.

"Цифра 8 - это об изменениях, если просто говориться. Но мы сейчас так каждый год живем, если вы вдруг заметили", - говорит астрологиня.

Что такое "Кармический год" для Украины.

"Если мы смотрим конкретно об Украине, то будем по ее истории идти. Как я уже сказала, на самом деле самая кармичная цифра во всех отношениях - это 6. Если по арканам смотреть - то это "Влюбленные". Не самая мощная сила на Земле? не из-за нее мы здесь все с вами собрались на этом Мире? Не она ли вам больнее всего делала? самым счастливым?", - отмечает Анастасия.

Трансформация у нас часто из-за любви и когда чувствуешь безумную трансформацию – ты первое, что чувствуешь - это любовь или ненависть к жизни и к этой Земле:

1986 - Чернобыльская катастрофа

1995 - вступление Украины в Совет Европы

2004 - Оранжевая революция

2013 - Начало Майдана

2022 - Начало полномасштабного вторжения.

Правда ли 2024 год - год кармы (фото: Freepik)