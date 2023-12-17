Астролог пояснила, чого очікувати від Ретроградного Меркурія 2023-2024

Про Ретроградний Меркурій ми чуємо досить часто і любимо скидати на нього всі свої проблеми, але що це насправді і як новий його період вплине на нас?

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис астролога Анастасії Брют в Instagram.

Що це за планета, і чому людей лякає, коли вона ретроградна

Кожна планета відповідальна за якусь частину нашого життя, та в принципі за нас. Події, тіло, органи, емоції, ситуації тощо. Конкретно Меркурій відповідальний за наше мислення, за наші думки, за нашу мову, за документи, поїздки, за техніку, автомобілі, домовленості, будь-які підписання.

Що означає, коли він Ретроградний:

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планета в директному русі - це планета, яка "рухається вперед".

планета в ретроградному русі - це планета, яка умовно "рухається назад".

коли планета в директному положенні - її енергії йдуть вперед. Тобто максимально сприятливі умови для ваших дій.

коли планета в ретроградному положенні - енергії йдуть назад, все сповільнюється.

"Ми зараз говоримо про Меркурій, тому уявіть, що все те, що ми написали з вами вище - сповільнюється, починає тупити, "лагати", ламатися. Це стосується і нас. Меркурій, який відповідає за наше мислення - починає впливати на наші думки, в розмові ми починаємо трішки "глючити", як і вся техніка", - пише астролог.

Анастасія зауважила, що як можна побачити, починається в нас Ретроградний Меркурій з новин про Київстар. І конкретно цей Меркурій дасть багато збоїв в техніці, це можуть бути телефони, автомобілі, банки, зв'язок, банкомати тощо Він трішки відрізняється від інших періодів ретроградного Меркурію.

"З 13.12 домовлятися про щось важливе, підписувати документи, розписуватися - дуже і дуже не рекомендую", - каже Анастасія.

Ретроградний Меркурій 2023-2024 (фото: Freepik)

Що саме не рекомендовано робити в цей період:

не купуємо/замовляємо авто

не підписуємо документи, особливо, якщо це щось нове у вашому житті

не купуємо техніку будь-яку

не купуємо нерухомість в цей період,особливо, якщо це іпотека або кредит не беремо кредити

не ведемо важливі переговори до 10.01.2024, бо може бути якась невдача. Те, про що договорилися - буде переписуватися

знайомства у цей час - не дуже продуктивні. Прислухайтеся до себе, але якщо заводити відносини у цей період, то після 10.01 - ви можете різко передумати, або ваш партнер. Дуже часто буває так, що коли у ретроградний період люди входять у відносини - то пізніше думка про цю людину змінюється і ти розумієш, що все було якоюсь ілюзією. Так що обережно з новими знайомствами, так само і з діловими відносинами.

"Якщо ви купуєте техніку в цей період, то ніякого негативу ця техніка вам не принесе, ніяких порч, зглазів, проклять, вінця безшлюбності та інших негараздів. В цей період все ламається, і техніка, яка буде купуватися у цей період - також може ламатися, але не тільки в цей період, а і після. Тож, дорогі речі, краще купувати після 10.01", - пояснює астролог.

Поїздки у цей період. Дивіться, я завжди раджу купувати квитки раніше, прокладати маршрут і домовлятися за готелі - все робити раніше. тому дивіться по собі.

Весілля. Ви можете робити весілля, пропозицію або ще щось, але не оформлювати офіційний шлюб.

"Після Ретроградного Меркурія ми часто переробляємо ті речі, які наробили в момент. Цей період ідеальний для того, щоб займатися переробленням. Тобто щось переробляти, переписувати, перездавати тощо", - зауважила Анастасія.

Ретроградний Меркурій та колишні

"Кожного разу, коли ми говоримо про Ретроградний Меркурій або Венеру і я кажу про колишніх - ви дуже часто забуваєте, що ви теж чиясь колишня і теж можете сумувати, тому не ведіться на цей стан. Ну, а якщо колишні пишуть в цей період - то це нормально. Якщо колишні не пишуть - це теж норма. Будь ласка, без паніки", - звертається до аудиторії Анастасія.

Астролог радить в цей період нічого серйозно не сприймати. Особливо новини, оскільки все переграється.

Також щось робити у різких поривах - краще не треба. Ми в цей період мислимо не як завжди, в нас "лагає" трішки система і це абсолютно нормально, в нас теж інколи збої бувають

Анастасія зауважила, що якраз це і є час для наших планових збоїв та перезавантаження системи. Тому радить відкласти якісь дуже важливі речі, бо ми входимо у період "турбулентності", краще сидіти та не робити різких рухів, бо можна впасти.