Астролог поведала о будущем Зеленского: много марсианской энергии

Ведический астролог Алина Казимович рассказала, как президент Украины Владимир Зеленский будет справляться со своей должностью. Об этом она поведала в студии Клатч Онлайн.

По словам Алины, если рассматривать натальную карту Зеленского, то можно сказать, что у него очень много марсианской энергии, которую нужно правильно направить.

Владимир Зеленский очень интуитивный, потому что у него Луна стоит в первом доме гороскопа. При этом, у него восходящий знак рак, который делает его семейным, человеком, который очень любит свой дом, свою семью и страну.

Астролог отметила, что Зеленский никогда не покинет свою страну, и будет стараться строить счастье здесь, где он родился. Он очень интересный человек и ему часто по жизни помогает интуиция.

Но настроение президента может колебаться, и у него кармическая задача научиться справляться со своим гневом, раздражением, которые есть внутри, но он может не показывать это.

Каким Зеленский будет президентом - прогноз астролога (видео: YouTube/Клатч Онлайн)

Кроме того, астролог отметила, что у Зеленского возможно внутри также есть уныние и мрачность, но он это скрывает. В этой жизни у него кармическая задача всего добиваться самому, идти своим путем и не лениться.

Казимович подчеркнула, что Зеленский очень целеустремленный и это видно по его жизни ведь он всего добился сам и начинал из простой жизни. Это может ему сильно помочь в политическом плане.

Но, так как есть ретроградные планеты, особенно те, которые стоят в его первом доме гороскопа, он не сразу смог раскрыть полностью весь свой потенциал. После 30 лет влияние ретроградных планет уменьшается. При этом Зеленский может хорошо сотрудничать с бизнес-партнерами.

Зеленский может добиться очень хороших результатов, потому что в нем заложен очень большой потенциал.

Напомним, что Владимир Зеленский помиловал осужденного за шпионаж Вячеслава Высоцкого - 72-летнего гражданина Украины российского происхождения.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с родными украинских пленных.