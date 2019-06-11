Астролог розповіла про майбутнє Зеленського: багато марсіанської енергії

Ведичний астролог Аліна Казимович розповіла, як президент України Володимир Зеленський буде справлятися зі своєю посадою. Про це вона розповіла в студії Клатч Онлайн.

За словами Аліни, якщо розглядати натальну карту Зеленського, то можна сказати, що у нього дуже багато марсіанської енергії, яку потрібно правильно направити.

Володимир Зеленський дуже інтуїтивний, тому що у нього Місяць стоїть у першому будинку гороскопа. При цьому, у нього висхідний знак рак, який робить його сімейним, людиною, яка дуже любить свій будинок, свою сім'ю і країну.

Астролог зазначила, що Зеленський ніколи не покине свою країну, і буде намагатися будувати щастя тут, де він народився. Він дуже цікава людина і йому часто за життя допомагає інтуїція.

Але настрій президента може коливатися, і у нього кармічне завдання навчитися справлятися зі своїм гнівом, роздратуванням, які є всередині, але він може не показувати це.

Яким Зеленський буде президентом - прогноз астролога (відео: YouTube/Клатч Онлайн)

Крім того, астролог зазначила, що у Зеленського можливо всередині також є зневіра і похмурість, але він це приховує. В цьому житті у нього кармічне завдання всього добиватися самому, йти своїм шляхом і не лінуватися.

Казимович підкреслила, що Зеленський дуже цілеспрямований і це видно з його життя, адже він всього добився сам і починав з простого життя. Це може сильно допомогти в політичному плані.

Але, так як є ретроградні планети, особливо ті, які стоять у його першому будинку гороскопа, він не відразу зміг повністю розкрити весь свій потенціал. Після 30 років вплив ретроградних планет зменшується. При цьому Зеленський може добре співпрацювати з бізнес-партнерами.

Зеленський може досягти дуже хороших результатів, тому що в ньому закладено дуже великий потенціал.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський помилував засудженого за шпигунство В'ячеслава Висоцького - 72-річного громадянина України російського походження.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся з рідними українських полонених.