Астролог поведал, что ждет Олю Полякову в политике

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова имеет все шансы стать успешной женщиной в политике, считает астролог

Оля Полякова, которая недавно заявила о создании собственной партии и походе в политику, имеет большие шансы стать успешным народным депутатом в будущем. В том, что она попадет в парламент, нет никаких сомнений, говорит астролог и астропсихолог Вадим Зимин.

"Оля Полякова имеет все шансы набрать необходимое количество голосов при походе в Раду. Ну, а в том, что у нее получится собрать сильную партию, в которую войдут компетентные люди, сомнений у меня нет вообще. У Оли есть все задатки лидера, ведь рожденные 17 января люди - это очень амбициозные, работящие и талантливые члены общества", - говорит специалист.

Он отметил, что в один день с Поляковой родились такие легендарные личности, как Джим Керри, Мишель Обама, Александр Усик. Всех их объединяет то, что они достигли своих высот благодаря упорству и целеустремленности. Эти качества, говорит астропсихолог, присущи и Поляковой.

Оля Полякова: (фото: Коллаж РБК-Украина)

"Знак Оли относится к знакам Земной стихии. Поэтому Полякова никогда не будет сидеть на месте, всегда в движении. Для нее движение - это жизнь (как бы банально это не звучало). В политике Оля составит конкуренцию многим уже устоявшимся чиновникам… Но как долго ей будет интересно все это? Звезды уверены, что государственническая миссия ответственной Поляковой будет продуктивной и важной для страны, но не долгой - до старости она не будет протирать штаны в депутатском кресле. Ей это будет просто неинтересно", - подытожил Зимин.

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