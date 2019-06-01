Астролог розповів, що чекає Олю Полякову в політиці

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова має всі шанси стати успішною жінкою в політиці, вважає астролог

Оля Полякова, яка нещодавно заявила про створення власної партії і похід в політику, має великі шанси стати успішним народним депутатом в майбутньому. У тому, що вона потрапить в парламент, немає ніяких сумнівів, каже астролог і астропсихолог Вадим Зімін.

"Оля Полякова має всі шанси набрати необхідну кількість голосів при поході в Раду. Ну, а в тому, що у неї вийде зібрати сильну партію, в яку увійдуть компетентні люди, сумнівів у мене немає взагалі. У Олі є всі задатки лідера, адже народжені 17 січня люди - це дуже амбітні, працьовиті і талановиті члени суспільства", - каже фахівець.

Він зазначив, що в один день з Поляковою народилися такі легендарні особистості, як Джим Керрі, Мішель Обама, Олександр Усик. Всіх їх об'єднує те, що вони досягли своїх висот завдяки наполегливості та цілеспрямованості. Ці якості, каже астропсихолог, притаманні і Поляковій.

Оля Полякова: (фото: Колаж РБК-Україна)

"Знак Олі відноситься до знаків Земної стихії. Тому Полякова ніколи не буде сидіти на місці, завжди в русі. Для неї рух - це життя (як би банально це не звучало). У політиці Оля складе конкуренцію багатьом вже усталеним чиновникам... Але як довго їй буде цікаво все це? Зірки впевнені, що державницька місія відповідальної Полякової буде продуктивною і важливою для країни, але не довгою - до старості вона не буде протирати штани у депутатському кріслі. Їй це буде просто нецікаво", - підсумував Зімін.

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