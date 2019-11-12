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Астролог назвал знаки Зодиака, для которых конец ноября станет судьбоносным

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 06:29
Астролог назвал знаки Зодиака, для которых конец ноября станет судьбоносным
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака конец осени станет предвестником серьезных перемен - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 расскажет, для кого из представителей зодиакального круга предстоящие дни смогут стать знаковыми для их дальнейшей жизни. Именитый астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут грандиозные события во второй половине ноября.

Овны

Несмотря на то, что в последнее время Овны пребывали в довольно скверном расположении духа, вскоре они смогут максимально сосредоточить свои силы и совершить серьезный рывок. В конце ноября представители знака вырвутся из ловушки, которую приготовили себе сами, и заживут новой по-настоящему полноценной жизнью.

Астролог назвал знаки Зодиака, для которых конец ноября станет судьбоносным

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Львы

Несмотря на то, что Львы всегда делают "хорошую мину при плохой игре" жизненные трудности им не чужды, как и всем остальным знакам Зодиака. В конце ноября Павел Глоба предвещает представителям этого созвездия выход из затруднительного положения. Львы могут сменить место работы, совершить переезд в другой город, разойтись с ненужными людьми. Астролог уверен, что все эти события пойдут лишь на пользу.

Рыбы

Представители знака в ноябре могут пережить предательство близкого человека. Это эмоциональное событие сорвет с Рыб розовые очки и преподаст важный жизненный урок. Падение придаст им силы для новых судьбоносных решений. В итоге у Рыб все начнет складываться на удивление прекрасно. Представители знака в конце осени смогут понять значение мудрой пословицы "все что ни делается, делается к лучшему".

Ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников ноября.

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