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Астролог назвав знаки Зодіаку, для яких кінець листопада стане доленосним

STYLERЖиття    12.11.2019 - 06:29
Астролог назвав знаки Зодіаку, для яких кінець листопада стане доленосним
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку кінець осені стане передвісником серйозних змін - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 розповість, для кого з представників зодіакального кола майбутні дні зможуть стати знаковими для їх подальшого життя. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яких чекають грандіозні події в другій половині листопада.

Овни

Незважаючи на те, що останнім часом Овни перебували в досить поганому настрої, незабаром вони зможуть максимально зосередити свої сили і зробити серйозний ривок. В кінці листопада представники знаку вирвуться з пастки, яку приготували собі самі, і заживуть новим по-справжньому повноцінним життям.

Астролог назвав знаки Зодіаку, для яких кінець листопада стане доленосним

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Леви

Незважаючи на те, що Леви завжди роблять "хорошу міну при поганій грі" життєві труднощі їм не чужі, як і всім іншим знакам Зодіаку. В кінці листопада Павло Глоба пророкує представникам цього сузір'я вихід із скрутного становища. Леви можуть змінити місце роботи, здійснити переїзд в інше місто, розійтися з непотрібними людьми. Астролог впевнений, що всі ці події підуть лише на користь.

Риби

Представники знаку в листопаді можуть пережити зраду близької людини. Ця емоційна подія зірве з Риб рожеві окуляри і задасть важливий життєвий урок. Падіння дасть їм сили для нових рішень. В результаті у Риб все почне складатися на диво чудово. Представники знаку в кінці осені зможуть зрозуміти значення мудрого прислів'я "все що не робиться, робиться на краще".

Раніше Павло Глоба також назвав головних невдах листопада.

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