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Лузеры ноября: кому из знаков Зодиака катастрофически не повезет

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 06:29
Лузеры ноября: кому из знаков Зодиака катастрофически не повезет
Гороскоп на ноябрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, от которых отвернется удача в ноябре

Астрологи рассказали, что ноябрь 2019 года станет напряженным месяцем для многих знаков Зодиака, так как планеты изменят свое положение, а сам месяц не располагает к прекрасному настроению из-за погодных условий. Некоторым стоит быть особенно осторожными, так как звезды сулят им много неприятностей.

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака будет сложный период до 19 ноября, пока Меркурий будет находится в ретроградном движении. Это негативно отразится на умении Близнецов принимать важные решения, на их памяти, внимательности и креативности.

В любовной сфере лучше не торопить события, так как это может затруднить ситуацию. Ближе к концу месяца напряженность спадет и хорошее настроение, как и вера в себя – вернутся.

Стрельцы

Звезды сулят Стрельцам сложный и конфликтный месяц, так как представителям этого знака нужно наладить внутреннюю гармонию, а также гармонию в своем доме. В отношениях с другими стоит избегать навязанного мнения, так как это приведет к спорам и ссорам, а поступать стоит так, как велит сердце и разум. Советы со стороны лучше не слушать. Чтобы осень завершилась спокойно, Стрельцам стоит отбросить сентиментальность, но при этом не нужно идти напролом, а возможности – использовать максимально.

Лузеры ноября: кому из знаков Зодиака катастрофически не повезет

Гороскоп на ноябрь 2019 - кому не повезет (Коллаж РБК-Украина)

Водолей

Ноябрь для представителей этого знака будет не самым удачным месяцем, хотя относительное спокойствие возможно. Звезды указывают на то, что представителям этого знака Зодиака не стоит расслабляться и плыть по течению.

Отпуск лучше перенести на конец месяца, так как многое начнет меняться после 27 ноября, когда Нептун избавится от ретроградности. В конце месяца Водолеев ожидает важное и судьбоносное событие. В любовной сфере стоит положится на интуицию и не тянуть в свою душу энергетический мусор вроде обид, ревности и негатива.

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