Астролог назвала найпотужнішу енергетичну дату грудня та розповіла, що треба робити

Найпотужніша дата грудня 2023

Кожен місяць має певні енергетичні дати, які спроможні дати нам нові сили, змогу скласти вдалий список бажань, який буде дуже потужним, але не без наших дій. Тому варто знати, яка дата ще може у цьому році допомогти вам покращити своє життя та що для цього треба зробити.

21 грудня 2023 року - це день з дуже потужною енергією, оскільки відбувається Сонцестояння. Емоції, дії та слова у цей день дуже сильні.

Можна створити щось класне або розпрощатись з чимось або кимось назавжди. Відбудуться зустрічі з важливими людьми. Також, важливим є те, що ми зустрічаємо нові енергії.

Цей день є знаковим для формування правильних думок, оцінки свого 2023 року, підбивання підсумків, створення нових планів та намірів на Новий рік.

Найпотужніша дата грудня 2023 (фото: Freepik)

Що треба робити у цей магічний день

створити карту бажань або список цілей

напередодні зробити генеральне прибирання квартири

у цей день ввечері, має горіти свічка й очищувати простір

потрібно перебрати гардероб, навіть телефон почистити

створити для себе 15-20 хвилин спокою, коли ви тверезо переглянете, що потрібно змінити, якій новий шлях побудувати

подякувати 2023 за все, що було з вами. Усі зустрічі, ситуації, досвід. Все було так, як мало бути

прийняти ванну, душ. Повністю змити все погане.

Астролог застережує, будьте обережні, оскільки на когось з нас чекають великі зміни. Але варто одразу зауважити - приймайте їх з вдячністю.