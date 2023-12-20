Астролог назвала самую мощную энергетическую дату декабря и рассказала, что нужно делать

Каждый месяц астрологи выделяют сильнейшие даты, у которых есть определенные задачи. Что-то делать можно, а что-то нет. В декабре также есть столь важная дата.
О том, какой день в декабре имеет мощную энергию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение астролога Ольги Масловой в Instagram.
Каждый месяц имеет определенные энергетические даты, которые могут дать нам новые силы, возможность составить удачный список желаний, который будет очень мощным, но не без наших действий. Поэтому следует знать, какая дата еще может в этом году помочь вам улучшить свою жизнь и что для этого нужно сделать.
21 декабря 2023 - это день с очень мощной энергией, поскольку происходит Солнцестояние. В этот день очень сильны эмоции, действия и слова.
Можно создать что-нибудь классное или расстаться с чем-то или кем-то навсегда. Состоятся встречи с важными людьми. Также важно то, что мы встречаем новые энергии.
Этот день знаковый для формирования правильных мнений, оценки своего 2023 года, подведения итогов, создания новых планов и намерений на Новый год.
Самая мощная дата декабря 2023 года (фото: Freepik)
Астролог предостерегает, будьте осторожны, поскольку кого-то из нас ждут большие перемены. Но стоит сразу заметить - принимайте их с благодарностью.
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