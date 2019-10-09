Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых полностью изменится до конца месяца

Гороскоп 2019 расскажет, кого из знаков Зодиака ожидают грандиозные перемены уже до конца октября. Известный астролог Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе назвал трех представителей зодиакального круга, жизнь которых может круто повернуться в средине осени.

Звезды будут сопутствовать этим знакам Зодиака в разных сферах - любовь, карьера, судьбоносные встречи и важные решения, которые принесут успех.

Овен

Октябрь - отличное время для целеустремленных Овнов, которые в этом месяце будут окружены ареалом успешности. И даже если вы наметили на октябрь путешествие, вы не только отлично отдохнете, но и с легкостью решите накопившиеся вопросы, деловые - в том числе. Кроме того, одиноких Овнов в октябре ждет интересное знакомство, которое может перерасти в нечто большее.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Раки

Павел Глоба прогнозирует этому меланхоличному знаку важные перемены. Поэтому Ракам следует держать нос по ветру. Ведь любая встреча в этот осенний месяц может оказать на вашу жизнь судьбоносное влияние. Для некоторых Раков откроются карьерные перспективы, а кое-кто встретит любовь, либо обретет верного друга.

Стрельцы

Эти баловни судьбы в октябре могут получить от благосклонных планет исполнение заветного желания. При этом оно сбудется даже бех особых стараний со стороны Стрельцов. Представителей знака во всех сферах жизни ожидает успех. Более того, Стрельцы получат выгодное предложение, и даже продвинутся в карьерном росте.