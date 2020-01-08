Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить вже завтра

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для трьох знаків Зодіаку майбутній тиждень буде наповнений унікальними шансами від Всесвіту - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє казкове везіння і успіх деяким знакам Зодіаку. Відчути на собі милість зірок протягом найближчого тижня зможуть три представника зодіакальних сузір'їв, упевнений астролог Павло Глоба.

Рак

Для Раків почнеться плідний період, в якому вони можуть досягти успіху в будь-якій життєвій сфері. Найголовніше, попереджає Глоба, не вступати в сварки з близькими, колегами, а особливо з начальством. Експерт радить Ракам а цьому тижні бути тихіше води, нижче трави.

Щоб досягти успіху у сфері фінансів, Ракам варто ловити сигнали від Всесвіту. Загалом тиждень буде дуже вдалим, за винятком 10 січня. Астролог в цей день радить не ігнорувати прохання про допомогу від близьких або колег.

Діва

Дів також чекає сприятливий період, особливо пощастить представникам цього знаку 8 і 9 січня. Астролог радить звернути увагу на речі, які руйнують життєву енергію, і як можна швидше позбутися від них.

Павло Глоба рекомендує підходити до всіх справ творчо. Саме такий настрій стане для Дів запорукою успіху і везіння. Це ідеальний час для романтичних зустрічей, побачень і відпочинку з другою половинкою.

Козеріг

Вроджене вміння добиватися всього допоможе в коханні, роботі та бізнесі. Головне - не відступати. Глоба вважає, що у самотніх Козерогів з'явиться відмінний шанс зустріти другу половинку. В цілому для них настане дуже сприятливий час, в який не варто сидіти без справи.

Тим не менш, Козерогам може знадобиться оберіг від пристріту і заздрісників. Найбільша ймовірність зустріти на своєму шляху небезпечну людину буде 9 січня.