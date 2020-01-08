ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить вже завтра

STYLERЖиття    08.01.2020 - 06:35
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить вже завтра
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для трьох знаків Зодіаку майбутній тиждень буде наповнений унікальними шансами від Всесвіту - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє казкове везіння і успіх деяким знакам Зодіаку. Відчути на собі милість зірок протягом найближчого тижня зможуть три представника зодіакальних сузір'їв, упевнений астролог Павло Глоба.

Рак

Для Раків почнеться плідний період, в якому вони можуть досягти успіху в будь-якій життєвій сфері. Найголовніше, попереджає Глоба, не вступати в сварки з близькими, колегами, а особливо з начальством. Експерт радить Ракам а цьому тижні бути тихіше води, нижче трави.

Щоб досягти успіху у сфері фінансів, Ракам варто ловити сигнали від Всесвіту. Загалом тиждень буде дуже вдалим, за винятком 10 січня. Астролог в цей день радить не ігнорувати прохання про допомогу від близьких або колег.

Діва

Дів також чекає сприятливий період, особливо пощастить представникам цього знаку 8 і 9 січня. Астролог радить звернути увагу на речі, які руйнують життєву енергію, і як можна швидше позбутися від них.

Павло Глоба рекомендує підходити до всіх справ творчо. Саме такий настрій стане для Дів запорукою успіху і везіння. Це ідеальний час для романтичних зустрічей, побачень і відпочинку з другою половинкою.

Козеріг

Вроджене вміння добиватися всього допоможе в коханні, роботі та бізнесі. Головне - не відступати. Глоба вважає, що у самотніх Козерогів з'явиться відмінний шанс зустріти другу половинку. В цілому для них настане дуже сприятливий час, в який не варто сидіти без справи.

Тим не менш, Козерогам може знадобиться оберіг від пристріту і заздрісників. Найбільша ймовірність зустріти на своєму шляху небезпечну людину буде 9 січня.

Ці знаки Зодіаку здійснять усі бажання, загадані в новорічну ніч Україну у 2020 році чекають грандіозні зміни: несподіваний прогноз
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся