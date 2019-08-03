Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет на выходных

Гороскоп удачи на выходные, 3 и 4 августа 2019, сулит позитивные изменения практически всем знакам Зодиака, что связано с началом нового цикла после месяца затмений, однако некоторым из них этот период предвещает особое везение. Известный астролог Павел Глоба назвал таких счастливчиков и дал ряд рекомендаций, как призвать фортуну маскимально близко и на что стоит обратить внимание, чтобы не спугнуть удачу и избежать козней завистников и недоброжелателей.

Тельцы добьются удачи

Для рожденных под созвездием Телец август 2019 обещает стать успешным почти во всех сферах, а согласно прогнозу астролога первые выходные месяца будут особенно благоприятными. Если июль потрепал нервы и заставил попотеть над рабочими проектами, то в субботу и воскресенье накопленные на буднях незакрытые вопросы и проблемы дожны решаться словно сами собой, как по взмаху волшебной палочкой. Для этого рекомендуется абстрагироваться от насущных забот и привести мысли в порядок (желательно выходные провести на свежем воздухе или в компании близкого человека или друзей) - тогда легче будет найти верные ответы на вызовы и добиться заслуженного успеха, особенно учитывая свойственные Тельцам упорство, настойчивость и самоконтроль.

Согласно астрологическому прогнозу, эти выходные в августе обещают стать самыми продуктивными и благоприятными, и Тельцы почувствуют вдохновение и энтузиазм для новых свершений. Фортуна коснется представителей этого знака Зодиака как на финансовом, так и на любовном фронтах. Поэтому в субботу и воскресенье уделите внимание вашей второй половинке (не исключены существенные "прорывы" в отношениях) и не бойтесь осуществлять дорогостоящие покупки.

Астрологический прогноз от Павла Глобы на 3 и 4 августа указал на главных везунчиков (Фото: коллаж РБК-Украина)

Раки притянут везение

Для Раков эти выходные, как и у представителей предыдущего знака Зодиака, после относительно непростой рабочей недели ситуация кардинально переменится и ознаменуется приливом новых сил и всплеском положительных эмоций. Везение прямо таки начнет преследовать вас по пятам, и согласно прогнозу астролога это можно конвертировать в задумку новых проектов, инвестирование или даже покупку лотерейного билета - однако важно не перегибать палку и не ставить "все на зеро", так как залогом успеха станет умеренность в аппетитах.

Звезды сулят поддержку тем Ракам, которые впустят в свою жизнь на этих выходных музу и начнут смотреть на вещи творчески. Можно устроить себе мини-каникулы, провести время на новом месте и сменить привычную обстановку, а заодно и порадовать любимого человека романтическим рандеву. Таким образом к началу новой недели у вас будет хороший заряд бодрости, и рутинные рабочие процессы станут увлекательным "квестом", а не головоломкой.

Стрелец попадет в "яблочко"

Стрельцы, согласно прогнозу астролога Павла Глобы, на выходных смогут избавиться от негатива в мыслях после напряженной недели. 3 и 4 августа лучше всего посвятить себе и отдыху с близкими людьми, а не рабочим трудам. Этот период в плане везения может лучше всего проявиться в сфере отношений. Одиноким Стрельцам лучше всего выходить в свет - благосклонность звезд способна дать хорошую подпитку вашей харизме, что позволит выгодно себя преподнести и заставит обратить на себя более пристальное внимание противоположного пола. Семейных представителям этого знака Зодиака на выходных рекомендуется проявлять больше инициативы для укрепления отношения - можно заказать столик в милом кафе и начать обсуждать совместное будущее, строить планы.

В финансовом вопросе у Стрельцов вероятны траты на этих выходных, однако покупки обещают быть успешными, поэтому смело себя балуйте и не сильно переживайте за бюджет - в хорошем расположении духа вы сможете в скором времени покрыть расходы, а в целеустремленности Стрельцов сомневаться не приходится. При этом в астрологическом прогнозе есть предупреждение, что хвастать этими самыми новыми приобретениями лучше как можно меньше, так как у завистников появится больше "зуда" сделать вам подножку или как минимум постараться испортить вам впечатления от покупки и потрепать нервы.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым очень повезет 3 и 4 августа (Фото: коллаж РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на август 2019 и назвал счастливчиков в последнем летнем месяце, которым звезды сулят "легкие деньги".

Также мы писали о том, что астрологический прогноз от Павла Глобы на лето 2019 называет ряд знаков Зодиака, которые могут начать новый роман уже до начала осени - им предстоит встретить свою вторую половинку или же вдохнуть в уже существующий роман больше страсти.