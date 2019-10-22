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Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех на работе в октябре

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 21:02
Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех на работе в октябре
Гороскоп на октябрь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп 2019 сулит карьерный успех некоторым знакам Зодиака еще в этом месяце

Гороскоп 2019 подготовил в октябре для некоторых знаков Зодиака хорошие новости. Это касается работы, карьеры и повышения зарплаты. Кому именно повезет в ближайшие дни - рассказали астрологи.

По словам астрологам, последние дни октября будут достаточно динамичными и продуктивными. В частности, астролог Татьяна Борщ советует Овнам, Близнецам и Стрельцам воспользоваться этим временем: провести нужные рабочие встречи, закрепить свои достижения, потому как в следующем месяце, когда начинается период ретроградного Меркурия, добиться прогресса будет чуть-чуть сложнее.

Овен

Овнам в последние дни октября придется поднапрячься, чтобы довести все начатые на работе дела к логическому завершению. Придется даже "подчищать" хвосты, как дома, так и на работе. Но все ваши старания будут вознаграждены приятными бонусами - незначительным повышением или же прибавкой к зарплате.

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Близнецы

Начальство давно следит за Близнецами. Поэтому главное – не упасть лицом в грязь вближайшие дни. Пока что у вас все идет "гладко". Если вы найдете в себе силы оставаться таким же настойчивым, исполнительным и уверенным в себе, то будьте готовы к солидному повышению - или карьерному, или денежному.

Стрелец

Конец октября для Стрельцов будет складываться почти идеально. Любимая работа не будет раздражать, коллеги будут в хорошем настроении, которое будет передаваться и вам. Но 28 и 29 числа месяца могут подпортить вам жизнь. В эти дни стоит проявить себя как можно с лучшей стороны на работе и не вмешиваться в различные закулисные игры. Если вам это удастся, то уже через день начальство обрадует вас приятными новостями.

Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех на работе в октябре

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