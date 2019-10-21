ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет на этой неделе

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 06:36
Астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет на этой неделе
Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака нужно быть внимательными, чтобы не упустить возможность улучшить свое финансовое состояние на этой неделе - в гороскопе Павла Глобы

Гороскоп 2019 расскажет, кому из знаков Зодиака следует собраться с духом, чтобы не пустить все возможности, которые им подготовили звезды. Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым на этой неделе улыбнется судьба.

Овен

На вас будет оказывать сильное влияние неблагоприятный Нептун, из-за чего вы рискуете оказаться в несколько сложном положении. Но, сильно переживать по этому поводу не стоит. Также не нужно зацикливаться на текущих трудностях.

Чтобы получить серьезную прибыль, необходимо будет действовать последовательно. Кроме того, вам поступит важная информация от третьего лица, которая повлияет на ваше будущее благополучие.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет на этой неделе

Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Рак

На этой неделе все дела по дому поручите домочадцам, а сами после работы лучше отдохните дома или погуляйте на улице. Выходные будут благоприятными для увлекательного путешествия.

Но на работе нужно выложиться по полной, так чтобы вас заметило начальство. Если вы будете стараться, то получение премии будет не за горами. Если вы планируете начать работать сами на себя, сейчас идеальный момент для этого.

Стрелец

Если вы хотите поручить благоустройство дома сторонним специалистам, то их следует выбирать тщательнее, чтобы все прошло действительно так, как вы задумали.

На этой неделе позвольте себе немного отдохнуть от хлопот и проведите время с семьей. В первой половине недели вероятна неожиданная прибыль, которая позволит вам воплотить в жизнь ваши мечты. Не стоит сразу разбрасываться деньгами.

Счастливчики месяца: астролог рассказал, кто добьется успеха в октябре Белая крыса будет благосклонна: кому повезет с финансами в 2020 году
Новости Украины гороскопастрология
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь