Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає успіх на роботі у жовтні

Гороскоп на жовтень 2019 (колаж РБК-Україна)

Гороскоп 2019 обіцяє кар'єрний успіх деяким знакам Зодіаку ще у цьому місяці

Гороскоп 2019 підготував в жовтні для деяких знаків Зодіаку хороші новини. Це стосується роботи, кар'єри і підвищення зарплати. Кому саме пощастить у найближчі дні - розповіли астрологи.

За словами астрологів, останні дні жовтня будуть достатньо динамічними і продуктивними. Зокрема, астролог Тетяна Борщ радить Овнам, Близнюкам і Стрільцям скористатися цим часом: провести потрібні робочі зустрічі, закріпити свої досягнення, бо в наступному місяці, коли починається період ретроградного Меркурія, домогтися прогресу буде трохи складніше.

Овен

Овнам в останні дні жовтня доведеться напружитися, щоб завершити всі розпочаті на роботі справи до логічного завершення. Доведеться навіть "підчищати" хвости, як вдома, так і на роботі. Але всі ваші старання будуть винагороджені приємними бонусами - незначним підвищенням або ж надбавкою до зарплати.

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Близнюки

Начальство давно стежить за Близнюками. Тому головне – не впасти обличчям в бруд вбліжайшіе дні. Поки що у вас все йде "гладко". Якщо ви знайдете в собі сили залишатися таким же наполегливим, старанним і впевненим в собі, то будьте готові до солідного підвищення - або кар'єрного, або грошового.

Стрілець

Кінець жовтня для Стрільців буде складатися майже ідеально. Улюблена робота не буде дратувати, колеги будуть у гарному настрої, який буде передаватися і вам. Але 28 і 29 числа місяця можуть зіпсувати вам життя. У ці дні варто проявити себе з кращого боку на роботі і не втручатися в різні закулісні ігри. Якщо вам це вдасться, то вже через день начальство обрадує вас приємними новинами.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)