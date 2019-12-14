Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро преуспеют и обогатятся

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака солидное денежное обогащение в ближайшем будущем. Именитый астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, для которых средина декабря станет временем новых возможностей и фантастических побед.

Овны

Для Овнов скоро настанет время, когда их визитной карточкой станет успех и все, что с ним связано. Представители знака будут чувствовать уверенность в себе, и именно эта уверенность сможет принести Овнам финансовое везение.

Чтобы преуспеть, астролог советует Овнам побольше общаться с нужными людьми, применяя свой природный дар убеждения. А вот с делами, требующими концентрации и точности лучше не связываться.

Весы

Весы в средине декабря поймают свою волну успеха и поможет им в этом их любознательность и гибкость. Астролог рекомендует положится на свою интуицию и, как ни странно, применять к финансовым делам творческий подход.

Деньги и успех Весам привлекут занятия, связанные с коммуникабельностью и креативностью. Но рутины и давления со стороны лучше избегать.

Скорпионы

Для Скорпионов настанет время карьерного взлета. Этот период станет идеальным для работы над собственным продвижением, что в будущем принесет финансовые дивиденды.

Павел Глоба рекомендует вооружиться природной харизмой и рваться в бой - это залог успеха Скорпионов. Тем не менее за новые проекты лучше не браться.