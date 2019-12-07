Будет весело: знаки Зодиака, которых ожидает удача в середине декабря

Гороскоп на неделю 9-15 декабря (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым невероятно повезет с 9 по 15 декабря

Гороскоп на декабрь 2019 года указывает, что неделя с 9 по 15 число будет весьма веселой и непредсказуемой. Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ожидает сказочная удача на следующей неделе.

Тельцы

Представители этого знака на следующей неделе могут оказаться в гуще каких-то сенсационных событий. На работе стоит держать нейтралитет, а вот семья и близкие люди могут сильно порадовать или побаловать подарками. Не исключено, что Тельцы заранее получат дары к Новому году или любимый человек преподнесет неожиданный знак внимания. На выходных стоит уделить внимание отдыху.

Раки

Представители этого знака получат шанс приблизиться к своей мечте, особенно это актуально для тех, у кого мечта не связана с материальными вещами. Есть шанс начать новый роман или помириться со своей половиной, помириться с родственниками или получить признание своего творчества. Выходные стоит провести в романтической обстановке или с друзьями.

Стрельцы

Ближайшая неделя, с 9 по 15 декабря, станет для Стрельцов очень активной. Они успеют навести порядок в документах и на работе, составят планы на Новый год и избавятся от хаоса в личном пространстве. Не исключены в ближайшие дни романтические встречи. Важный разговор с близким человеком также станет удачным.

Козероги

Представители этого знака узнают какой-то важный секрет, который ранее от них скрывали. На работе есть шанс продвинуться в делах и если выполнить все указания начальства, то можно получить возможность продвинуться по карьерной лестнице. На выходных стоит снизить свою активность, чтобы набраться сил.