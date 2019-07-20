Астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють ще влітку

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку від Павла Глоби обіцяє багатство деяким з них

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку обіцяє казкові гроші і грандіозний кар'єрний успіх. Кому саме пощастить ще влітку - знає знаменитий астролог Павло Глоба. Астролог розповів, яким знакам Зодіаку гроші будуть самі притікати в руки, що для цього потрібно робити, і як зберегти багатство від недоброзичливців.

Діва

У серпні 2019 Дівам зірки обіцяють не тільки гарний яскравий відпочинок, але і приплив солідної суми грошей. І, що цікаво, енергія грошей не залишить ваші кишені дуже довго. Але є кілька моментів, які можуть стати на перешкоді фінансового успіху. Астролог настійно радить ні в якому разі не давати в борг у першій половині серпня. Адже навіть якщо ви дасте комусь навіть невелику суму, то ризикуєте отримати пробоїну в особистому грошовому энергопотоке. А це потягне за собою неприємні наслідки. І не тільки у фінансовому плані.

Гороскоп на серпень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

Стрільцям у серпні слід бути готовим до того, що відбудуться позитивні зміни в кар'єрі. Це, в свою чергу, потягне за собою і підвищення зарплати. Крім того, велика ймовірність того, що в кінці літа вам перепаде чимала сума з боку або спадок від далекого родича. Важливо пам'ятати: не робіть великих покупок. Якщо зможете утриматися від придбання холодильника або телевізора в серпні, то будьте готові до того, що гроші не покинуть ваші кишені як мінімум до грудня.

Водолій

Для Водоліїв кінець літа - період, який позитивно вплине на роботу (кар'єрний зліт), на любов (холості знайдуть свою другу половинку, а одружені ще більше зміцнять свою любов, наприклад, у спільній подорожі) і, звичайно ж, гроші. Скільки б ви не витрачали в серпні, вам завжди буде повертатися більше. Але будьте уважні за кермом, уникайте травмонебезпечних ситуацій і не переїдайте - ці фактори можуть стати причиною незапланованих витрат.

Риби

На роботі у Риб буде все дуже райдужно. Підвищення по кар'єрних сходах спричинить, ясна річ, підвищення зарплати. І це буде непогана надбавка. Але остерігайтеся колег - заради власної вигоди багато з них можуть вести себе, м'яко кажучи, не найкращим чином. Будьте готові, що вас захочуть зрадити, поставити підніжку. Але заздрісники швидко "перегорять". А ваш успіх в найближчі кілька місяців буде тільки рости.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить з фінансами.