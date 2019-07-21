Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють після виборів

Гороскоп на серпень 2019 - ці знаки Зодіаку швидко розбагатіють, прогноз астролога (колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 від Павла Глоби обіцяє багатство деяким із знаків Зодіаку

Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2019 віщує різкий кар'єрний ріст і великі фінансові угоди, які принесуть неймовірний прибуток. Хто опиниться серед щасливчиків – розповів популярний астролог Павло Глоба. За його даними, для деяких знаків Зодіаку серпень 2019 року виявиться найбільш прибутковим місяцем у році. Астролог розповів, як не упустити удачу і що потрібно, щоб зберегти багатство від недоброзичливців.

Лев

Серпень – це місяць Львів і в цей період Вам пощастить набагато більше, ніж у попередньому місяці, який ознаменував собою великі фінансові втрати. Левам у цьому місяці пощастить у всіх планах, але особливо – у матеріальному. Для людей, народжених під сузір'ям Лева, відкриються багато дверей – ви влаштуєтеся на прибуткову роботу, підніметеся по кар'єрних сходах або знайдете клієнта, який допоможе Вам розбагатіти. Астролог радить не здаватися у своїх починаннях, бо саме в цей період вони просто приречені на успіх. При цьому Глоба застерігає: не давайте нікому в борг, так як ці кошти можуть не повернутися.

Скорпіон

Скорпіонам в серпні 2019 доведеться заробити кругленьку суму, яка їм необхідна для подальшого розвитку свого починання. Цей місяць буде знаменувати собою відкриття незліченних можливостей. Досить часто Скорпіонам будуть пропонувати вигідну співпрацю або великі угоди. При цьому астролог попереджає – не купуйтеся на захмарні суми – саме вони Вас і розорять. Глоба рекомендує бути уважними і вивчати всі документи дуже ретельно. Так ви не тільки заробите більше, але і збережете свій стан.

Гороскоп на серпень 2019 - ці знаки Зодіаку швидко розбагатіють, прогноз астролога (колаж: РБК-Україна)

Овен

Овни в серпні 2019 досягнуть багатьох заповітних цілей, знайдуть в собі якісь нові таланти, своєчасними і вкрай неординарними діями збільшать свій добробут. Очікуються і вельми дорогі придбання, які стануть предметом гордості і подарують ще якісь незвичайні психологічні або тактильні відчуття і враження. Астролог розповідає, що отримати максимальну користь від серпня можна, якщо підходити до кожного рішення з усією відповідальністю.

Близнюки

У Близнюків в серпні зростуть амбіції, може з'явитися бажання зайняти більш високу посаду на роботі або зміцнити свої позиції в якомусь співтоваристві, яке не має відношення до професійної діяльності. Вас чекають непогані успіхи в праці і творчості. Великий стан або різке збільшення фінансів відбудеться випадково. Можливо ви будете робити для цього все, але гроші прийдуть в найнесподіваніший момент, коли може показатися, що праця не принесла успіху. Астролог рекомендує не сумніватися у своїх силах і працювати до останнього над проектом, тільки тоді Близнюки зможуть розбагатіти.

У всіх знаків Зодіаку в серпні зросте тяга до розкоші, багатьом захочеться зробити своє життя більш схожим на картинки в глянцевих журналах, підвищиться інтерес до елітної продукції, збільшаться продажу ювелірних виробів, одягу і взагалі всього того, що прикрашає, радує, дозволяє пишатися собою. До того ж в цей період будуть створені воістину унікальні і навіть геніальні твори мистецтва; ті, хто пише музику, картини, вірші або прозу, ліпить з глини і каменю, повною мірою виявлять свій талант, відточать його, вийдуть на наступний рівень майстерності, знайдуть нові джерела натхнення і якісь вельми екстравагантні форми творчого самовираження. Відрізняться і кутюр'є, дизайнери інтер'єру та ландшафту, кухарі та кулінари; швидше за все, в цих сферах з'являться нові яскраві імена. До речі, потяг творити виникне і у тих, хто ніколи цим не займався.

Нагадаємо, що раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить з фінансами.