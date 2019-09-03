Астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис до конца месяца

Гороскоп 2019 расскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий удастся справится со всеми невзгодами и ударами судьбы, которые им уготовали планеты, уже до конца сентября. Известный астролог Павел Глоба выделил всего три знака Зодиака в своем астрологическом прогнозе на первый месяц осени.

Весы

Астролог советует Весам хвататься за любую возможность, только так им удастся достичь успеха в сентябре. Если посвятить как можно больше времени труду, делам, обязанностям по дому и на работе, звезды сулят Весам внушительные денежные поступления, повышения, удачные сделки. При этом астролог советует доверять только себе в сентябре, потому что люди могут стать черствыми и злыми по отношению к Весам.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

В сентябре 2019 Скорпионы наконец-то смогут воплотить любые свои мечты в реальность. Астролог советует однажды поймав волну уже не останавливаться на достигнутом. Так что лучше "нажать на педаль газа" посильнее. Белая полоса для этого знака начнется и в сфере любви. Астролог советует Скорпионам справиться со свойственной им импульсивностью, дабы не нарушить хрупкую гармонию в отношениях.

Водолей

Для Водолеев период большой удачи начнется во второй половине сентября, а особенно это коснется амурной сферы. Можно будет смело планировать совместные дела на будущее и назначать романтические свидания на конец месяца. Поиски любви тоже увенчаются успехом, если Водолеи станут достаточно открытыми и общительными. Астролог советует особое внимание уделять деталям, так как дьявол кроется имеено в них.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми людьми. Представители этих знаков могут вскорости столкнуться с изменами и предательством.

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