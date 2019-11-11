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Астролог назвал точную дату прекращения войны: Путин и Зеленский договорятся

Новости » Жизнь   

Астролог Влад Росс рассказал, когда закончится война России против Украины

Война России против Украины закончится уже в 2019 году. Точную дату, когда на Донбассе прекратится огонь, назвал известный украинский астролог Влад Росс.

На своей Facebook-странице астролог отметил, что война на востоке Украины закончится 26 ноября. Причиной этому, по мнению специалиста, станет то, что президенты двух стран смогут договориться между собой и прийти к консенсусу.

"26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!" - написал Влад Росс.

Скриншот поста (facebook.com/Влад Росс)

Пользователи сети надеются, что пророчество астролога сбудется.

  • Дай бог!
  • Бог в помощь! Пусть будет мир и взаимопонимание.
  • Ждем. Мира все ждут! И мамы сыновей ждут с обеих сторон...
  • Главное, чтобы Украина от этого мира не пострадала больше, чем от войны.
  • Твои слова до Бога!

Многие, правда, не верят в слова Влада Росса.

Скриншот

Отметим, что именно 26 ноября (по другим данным - 24 ноября) может состоятся встреча лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

В свою очередь российские политики не называют точной даты, но не исключают проведение нормандского саммита до конца этого года.

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