Астролог назвал точную дату прекращения войны: Путин и Зеленский договорятся

Война России против Украины закончится уже в 2019 году. Точную дату, когда на Донбассе прекратится огонь, назвал известный украинский астролог Влад Росс.

На своей Facebook-странице астролог отметил, что война на востоке Украины закончится 26 ноября. Причиной этому, по мнению специалиста, станет то, что президенты двух стран смогут договориться между собой и прийти к консенсусу.

"26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!" - написал Влад Росс.

Скриншот поста (facebook.com/Влад Росс)

Пользователи сети надеются, что пророчество астролога сбудется.

Дай бог!

Бог в помощь! Пусть будет мир и взаимопонимание.

Ждем. Мира все ждут! И мамы сыновей ждут с обеих сторон...

Главное, чтобы Украина от этого мира не пострадала больше, чем от войны.

Твои слова до Бога!

Многие, правда, не верят в слова Влада Росса.

Где подвох? Договорятся? А с Путиным можно договориться?

Как можно договориться с Путиным?.. Разве что сдать ему все интересы Украины.

С упырями никогда и ни о чем нельзя договориться...





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Отметим, что именно 26 ноября (по другим данным - 24 ноября) может состоятся встреча лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

В свою очередь российские политики не называют точной даты, но не исключают проведение нормандского саммита до конца этого года.