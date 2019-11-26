Астролог назвал счастливчиков, жизнь которых круто изменится в декабре

Гороскоп 2019 расскажет, для каких знаков Зодиака последний месяц уходящего года станет невероятно успешным и удачливым в различных сферах жизни. Прославленный астролог Павел Глоба назвал два представителя зодиакального круга, жизнь которых совершит поворот на 180 градусов в декабре.

Стрельцы

На Стрельцов нахлынет внезапное везение в материальной сфере. Но, несмотря на денежную удачу, астролог рекомендует внимательнее отнестись к тратам и не шиковать. Поскольку в декабре велик риск остаться у разбитого корыта.

В декабре Стрельцов может неожиданно сразить стрела Амура, после чего все остальное надолго уйдет на второй план.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козероги

Козерогов в декабре ждут перемены в сфере карьеры или бизнеса. Представителям знака удастся наладить отношения с деловыми партнерами или начальством. Уходящий месяц года расставит все точки над "i".

Павел Глоба уверен, что в декабре Фортуна будет на стороне Козерогов. А налаживание деловых отношений принесет финансовую выгоду.

К слову, ранее астролог назвал три знака Зодиака, для которых декабрь станет крайне неудачным и тяжелым месяцем.