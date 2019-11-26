Астролог назвав щасливчиків, життя яких круто зміниться в грудні

Гороскоп 2019 розповість, для яких знаків Зодіаку останній місяць року стане неймовірно успішним і щасливим у різних сферах життя. Відомий астролог Павло Глоба назвав два представника зодіакального кола, життя яких зробить поворот на 180 градусів у грудні.

Стрільці

На Стрільців чекає несподіване везіння в матеріальній сфері. Але, незважаючи на грошову удачу, астролог рекомендує уважніше поставитися до витрат і не шикувати. Оскільки в грудні великий ризик залишитися біля розбитого корита.

У грудні Стрільців може несподівано вразити стріла Амура, після чого все інше надовго піде на другий план.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козероги

На Козерогів у грудні чекають зміни у сфері кар'єри чи бізнесу. Представникам знаку вдасться налагодити відносини з діловими партнерами або начальством. Остнанній місяць року розставить всі крапки над "i".

Павло Глоба упевнений, що у грудні Фортуна буде на боці Козерогів. А налагодження ділових відносин принесе фінансову вигоду.

До речі, раніше астролог назвав три знака Зодіаку, для яких грудень стане вкрай невдалим і важким місяцем.