Астролог назвал денежных везунчиков начала 2020 года: готовьте мешки

Гороскоп 2020 подскажет, кому начало нового года принесет финансовую удачу и успех. Именитый астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым уже с первых дней января может подфартить с деньгами.

Близнецы

Близнецам с самого начала 2020 года придется во многом полагаться на удачу, однако, сделав это, они не прогадают: удача их не подведет. Фортуна будет на стороне Близнецов, благодаря ей они даже из рискованных авантюр способны выйти победителем.

Самые удачные для Близнецов дни в начале месяца: 2 и 5 января.

Раки

Для Раков настанет время перемен в финансовом плане. Возможно, эти перемены окажутся кардинальными, а может быть, и не слишком значительными. Но в любом случае они принесут Раку ощущение новизны и победы, - уверен Павел Глоба.

Самые удачные для Раков дни в начале месяца: 1 и 4 января.

Львы

В начале 2020 года судьба обещает предоставить Льву в делах один из счастливых денежных шансов, которые бывают так редко. Главное для Льва - вовремя этот шанс заметить и постараться не упустить.

Самые удачные для Львов дни в начале месяца: 2 и 4 января.

Весы

Для Весом настанет период карьерных, а следовательно и финансовых достижений. Они на все сто процентов готовы для того, чтобы сделать в этом направлении новый шаг. Так что не стоит упускать свой счастливый шанс. Хватит ждать - действуйте, - заявляет астролог.

Самые удачные для Весов дни в начале месяца: 3 и 4 января.