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Эти знаки могут неожиданно озолотиться: гороскоп на неделю

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 07:33
Эти знаки могут неожиданно озолотиться: гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю - самые удачливые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Некоторых представителей Зодиакального круга ждет небывалый успех

Звезды сулят успех некоторым знакам Зодиака на следующей неделе с 30 января по 5 февраля. Астролог Павел Глоба уверен, что некоторым представителям не стоит упускать свой шанс, ведь гороскоп предвещает удачу.

Эксперт считает, что в этот день больше всего повезет Овнам, Скорпионам и Рыбам.

Овен

Тенденции этого дня способствуют стабилизации материального положения Овнов и даже увеличения доходов. Если финансовых средств окажется недостаточно, астролог рекомендует смело брать взаймы. Сейчас это благоприятно, к тому же, данный Зодиак сможет в скором времени вернуть все, что брал у других.

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Скорпион

Скорпиону в этот день выпадет шанс получить крупную сумму денег, заключить хорошую сделку либо принять новый проект в работу. Главное - действовать и не сомневаться в своих возможностях. Звезды утверждают, если верить в свои силы, то обогащения не избежать.

Рыбы

Рыбам на это неделе стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Деньги могут политься ручьем, но главное - не сидеть сложа руки и активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы, поэтому стоит быть внимательным к знакам, которые преподносит Вселенная.

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