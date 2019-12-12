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Год Белой Крысы: у этих знаков Зодиака пошатнется здоровье в 2020 году

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 06:32
Год Белой Крысы: у этих знаков Зодиака пошатнется здоровье в 2020 году
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для этих знаков Зодиака год Белой Крысы может принести неприятные сбои в организме - подробнее в гороскопе от Павла Глобы на 2020 год

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака серьезные проблемы со здоровьем. Именитый астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, которые из-за перенапряжений и волнений могут испытывать сложности в году Белой Крысы.

Тельцы

Астролог рекомендует Тельцам с повышенным вниманием отнестись к своему здоровью. В первую очередь это касается физического состояние Тельцов. Уже в первый месяц года здоровье может серьезно пошатнуться. Павел Глоба советует не игнорировать знаки, которые подает организм, ведь болезнь рано или поздно собьет с ног. Специалист рекомендует распределить свой рабочий график так, чтобы минимизировать нагрузки.

Девы

Девы в году Белой Крысы будут страдать навязчивым желанием помочь и спасти всех и каждого. Именно из-за взваленных на себя лишних обязанностей здоровье Дев в 2020 году может серьезно пошатнуться. Чтобы добиться желаемых результатов в следующем году, Девам нужно будет сосредоточиться на себе, ставить перед собой поменьше целей и не навязывать поток бесконечных обязанностей.

Весы

Весы в следующем году захотят усовершенствовать свою жизнь. К этой цели они будут идти упорно и с препятствиями. Весы, которые на протяжении года испытывали много негатива, что сказывался на их физическом состоянии, захотят убрать эти раздражители. Астролог советует задуматься над сменой места работы, если она является источником большинства стрессов.

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