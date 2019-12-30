Астролог назвав грошових везунчиків початку 2020 року: готуйте мішки

Гороскоп 2020 підкаже, кому початок нового року принесе фінансову удачу та успіх. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотири знака Зодіаку, яким уже з перших днів січня може подфартити з грошима.

Близнюки

Близнюкам з самого початку 2020 року доведеться багато в чому покладатися на удачу, однак, зробивши це, вони не помиляться: удача їх не підведе. Фортуна буде на боці Близнюків, завдяки їй вони навіть з ризикованих авантюр здатні вийти переможцем.

Найвдаліші для Близнюків дні на початку місяця: 2 і 5 січня.

Раки

Для Раків настане час змін у фінансовому плані. Можливо, ці зміни виявляться кардинальними, а може бути, і не дуже значними. Але в будь-якому випадку вони принесуть Раку відчуття новизни і перемоги, - впевнений Павло Глоба.

Найвдаліші для Раків дні на початку місяця: 1 і 4 січня.

Леви

На початку 2020 року доля обіцяє надати Леву в справах один з щасливих грошових шансів, які бувають так рідко. Головне для Лева - вчасно цей шанс помітити і постаратися не втратити.

Найвдаліші для Львова дні на початку місяця: 2 і 4 січня.

Терези

Для Терезів настане період кар'єрних, а отже і фінансових здобутків. Вони на всі сто відсотків готові для того, щоб зробити в цьому напрямку новий крок. Так що не варто упускати свій щасливий шанс. Досить чекати - дійте, - заявляє астролог.

Найвдаліші для Терезів дні на початку місяця: 3 і 4 січня.