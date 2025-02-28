Астролог дала важливий прогноз на 28 лютого. Що заборонено робити в останній день зими

28 лютого настає не лише останній зимовий день. Також на нас чекає "фінальний" зимовий Молодик, а ще ми можемо відчути вплив Венери та Юпітера.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала всі важливі поради на сьогодні.

Прогноз астропогоди на 28 лютого

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - радить Соловйова.

28 лютого о 02:45 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика.

"Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - пояснила астролог.

28 лютого Місяць буде у Рибах у поєднанні з Сонцем. Тому, зазначає експерт, усе, що стосується здоров’я (психічного та фізичного), психосоматики, психології, далеких подорожей (особливо морських), ретритів, усамітнення, мистецтва (особливо фотографії та кінематографу), звичок, буде у фокусі.

"Обидва світила будуть у складних аспектах з Юпітером, який до того ж буде у руйнівному градусі Близнюків. Тому краще не планувати нічого по сфері вашого радиксу, в якій в момент Молодика знаходитиметься транзитний Юпітер", - зазначила Соловйова.



Гороскоп на 28 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на останній день зими

28 лютого - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Утримайтесь від романтики", - радить Соловйова.

До 9 березня, нагадала астролог, Юпітер буде у руйнівному градусі Близнюків️. Цей градус приносить випробування на міцність, витривалість і витримку.

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