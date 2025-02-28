Астролог дала важный прогноз на 28 февраля. Что запрещено делать в последний день зимы

28 февраля наступает не только последний зимний день. Также нас ждет "финальное" зимнее Новолуние, а еще мы можем почувствовать влияние Венеры и Юпитера.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала все важные советы на сегодня.

Прогноз астропогоды на 28 февраля

"Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - советует Соловьева.

28 февраля в 02:45 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния.

"Следите за мыслями: сформированные мысленные формы должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - пояснила астролог.

28 февраля Луна будет в Рыбах в соединении с Солнцем. Поэтому, отмечает эксперт, все, что касается здоровья (психического и физического), психосоматики, психологии, дальних путешествий (особенно морских), ретритов, уединения, искусства (особенно фотографии и кинематографа), привычек, будет в фокусе.

"Оба светила будут в сложных аспектах с Юпитером, который к тому же будет в разрушительном градусе Близнецов. Поэтому лучше не планировать ничего по сфере вашего радикса, в которой в момент Новолуния будет находиться транзитный Юпитер", - отметила Соловьева.



Гороскоп на 28 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на последний день зимы

28 февраля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой. Воздержитесь от романтики", - советует Соловьева.

До 9 марта, напомнила астролог, Юпитер будет в разрушительном градусе Близнецов️. Этот градус приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку.

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