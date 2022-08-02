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Астафьева, Пивоваров и даже Мисс Украина нарядились в похожие футболки: зачем звезды это сделали

Пивоваров и Астафьева в проекте #CULTUREMATTERS (коллаж: Styler / PR Batteries)
Автор: Styler

Даша Астафьева, Артем Пивоваров, Мисс Украина 2021 Александра Яремчук и другие звезды приняли участие в арт-проекте #CULTUREMATTERS для помощи детям-переселенцам с оккупированных и наиболее обстреливаемого украинских городов и территорий.

Эта благотворительная сверхважная акция стартовала 2 августа.

В чем суть проекта #CULTUREMATTERS

Художник Станислав Тиунов создал коллекцию из 10 сюрреалистических черно-белых принтов в формате преднамеренного минимализма и дилетантизма.

Изображения были перенесены на футболки белого цвета, из которых была создана лимитированная коллекция, деньги с продажи которой пойдут на нужды детей, пострадавших от войны.

В роли селфи-моделей для лукбука коллекции #CULTUREMATTERS выступили не только Астафьева, Пивоваров и Яремчук, а еще и блогер Андрей Трушковский, кинопродюсер Алексей Гладушевский, популярные телеведущие и волонтеры Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин и Андрей Джеджула.

Коллекция футболок белого цвета с принтами выставлена на продажу на странице проекта в Instagram стоимость футболки составляет 999 грн.

Украинские звезды в футболках для проекта #CULTUREMATTERS (фото: PR Batteries)

На полученные от продажи средства будут закуплены мягкие игрушки и игры для развития, деления, раскраски, альбомы с наклейками для 194 детей-переселенцев из Харькова, Кременчуга и Мариуполя, которые сейчас находятся в Субботцевской территориальной общине на Кировоградщине и находятся под опекой благотворительного фонда "можем вместе".

Добавим, что в серию принтов арт-проекта вошли 10 из 100 рисунков, которые были созданы Тиуновым в разные времена на протяжении 23-х лет под влиянием событий, которые происходили в Украине.

Читайте о том, как оформить в школу ребенка-переселенца.

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Даша АстафьеваАртем Пивоваровблаготоврительность