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Астаф'єва, Пивоваров і навіть Міс Україна нарядилися у схожі футболки: навіщо зірки це зробили

Пивоваров і Астаф'єва в проєкті #CULTUREMATTERS (колаж: Styler / PR Batteries)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва, Артем Пивоваров, Міс Україна 2021 Олександра Яремчук та інші зірки взяли участь в арт-проєкті #CULTUREMATTERS для допомоги дітям-переселенцям з окупованих та найбільш обстрілюваних українських міст та територій.

Ця благодійна надважлива акція стартувала 2 серпня.

В чому суть проєкту #CULTUREMATTERS

Художник Станіслав Тіунов створив колекцію з 10 сюрреалістичних чорно-білих принтів у форматі умисного мінімалізму і дилетантизму.

Зображення були перенесені на футболки білого кольору, з яких була створена лімітована колекція, гроші з продажі якої підуть на потреби дітей, постраждалих від війни.

В ролі селфі-моделей для лукбуку колекції #CULTUREMATTERS виступили не лише Астафʼєва, Пивоваров і Яремчук, а ще й блогер Андрій Трушковський, кінопродюсер Олексій Гладушевський, популярні телеведучі та волонтери Тімур Мірошниченко, Нікіта Добринін та Андрій Джеджула.

Колекція футболок білого кольору з принтами виставлена на продаж на сторінці проєкту в Instagram, вартість футболки становить 999 грн.

Українські зірки в футболках для проєкту #CULTUREMATTERS (фото: PR Batteries)

На отримані від продажу кошти будуть закуплені м’які іграшки та ігри для розвитку, поділки, розмальовки, альбоми з наклейками для 194 дітей-переселенців з Харкова, Кременчука та Маріуполя, які зараз знаходяться у Суботцівській територіальній громаді на Кіровоградщині та перебувають під опікою благодійного фонду "Можемо разом".

Додамо, що в серію принтів арт-проєкту увійшли 10 зі 100 малюнків, що були створені Тіуновим у різні часи протягом 23-х років під впливом подій, які відбувалися в Україні.

Читайте про те, як оформити в школу дитину-переселенця.

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