Астаф'єва, Пивоваров і навіть Міс Україна нарядилися у схожі футболки: навіщо зірки це зробили

В чому суть проєкту #CULTUREMATTERS

Художник Станіслав Тіунов створив колекцію з 10 сюрреалістичних чорно-білих принтів у форматі умисного мінімалізму і дилетантизму.

Зображення були перенесені на футболки білого кольору, з яких була створена лімітована колекція, гроші з продажі якої підуть на потреби дітей, постраждалих від війни.

В ролі селфі-моделей для лукбуку колекції #CULTUREMATTERS виступили не лише Астафʼєва, Пивоваров і Яремчук, а ще й блогер Андрій Трушковський, кінопродюсер Олексій Гладушевський, популярні телеведучі та волонтери Тімур Мірошниченко, Нікіта Добринін та Андрій Джеджула.

Колекція футболок білого кольору з принтами виставлена на продаж на сторінці проєкту в Instagram, вартість футболки становить 999 грн.

Українські зірки в футболках для проєкту #CULTUREMATTERS (фото: PR Batteries)

На отримані від продажу кошти будуть закуплені м’які іграшки та ігри для розвитку, поділки, розмальовки, альбоми з наклейками для 194 дітей-переселенців з Харкова, Кременчука та Маріуполя, які зараз знаходяться у Суботцівській територіальній громаді на Кіровоградщині та перебувають під опікою благодійного фонду "Можемо разом".

Додамо, що в серію принтів арт-проєкту увійшли 10 зі 100 малюнків, що були створені Тіуновим у різні часи протягом 23-х років під впливом подій, які відбувалися в Україні.