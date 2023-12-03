Астаф'єва відповіла, яким бачить кінець війни: "Аби дожити"

"Кінець війни прийде"

За словами співачки, вона вірить, що війна усе ж закінчиться. Але Астаф'єва не думає, що це станеться скоро. Мало того, артистка зазначає, що боротьба буде тривати довго.

"Я не ставлюсь до кінця війни, як до якоїсь крапки в чомусь. Я вірю, що кінець війни прийде, коли люди свідомо будуть вчиняти щодня в цій країні, коли люди будуть свідомо обирати Україну...

Я не ставлюся до цього, як до якоїсь близької події. Аби дожити до того кінця. Ми будемо боротися із ворогом, із багаторічним віковим впливом ворога, я думаю, до кінця свого життя. І це наша доля, це наш вибір. Всі, хто не хотів, покинув цю країну, шукає себе десь. І це їхній вибір, його я поважаю, нікого не засуджую", - пояснила зірка.

Що співачка думає про кінець війни (фото: instagram.com/da_astafieva)

Чому українцям не треба чекати на кінець війни

За словами Астаф'євої, нині нам "не треба чекати кінця, нам треба створювати життя, нове життя, тут". Адже саме життя і є продовженням, наголосила співачка.

Вона нагадала, що початок повномасштабної війни був неочікуваним, хоча багато хто знав, що вона усе ж буде. І тоді українці були у розпачі, але потім вони стали тими, хто створює, рятує, допомагає, чує, бачить і готов віддати себе усім подіям та новому життю.