Стало відомо ім'я ведучого нового сезону "Розсміши коміка": він точно вам сподобається

Легендарне гумористичне шоу "Розсміши коміка" переїхало на Новий канал та отримало не лише нову назву та суддівський склад, а ще й нового ведучого.

Про те, кто з українських знаменитостей став володарем студії "Розсміши коміка", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт та Instagram-профіль Нового каналу.

Хто став ведучим нового сезону "Розсміши коміка"

На Новому каналі стартували зйомки легендарного проекту, який колись судив сам президент Володимир Зеленський “Розсміши коміка по-Новому”, саме таку назву воно тепер ма, адже змінило канал, склад суддів, ведучого та правила.

Цього сезону народне та легендарне гумористичне шоу буде виходити на Новому каналі. Суддями стали Леся Нікітюк та Юрій Ткач. Саме вони будуть вирішувати, чи смішно жартують учасники та розпоряджатися їхньою долею.

"Студія "Квартал 95" спеціально для Нового каналу знімає легендарний народний розважальний проект "Розсміши коміка". Щоправда, шоу трішки оновило назву. Чекайте "Розсміши коміка по-Новому". Студія тепер у жовто-зелених кольорах, а знайомий саундтрек переспівали нові коміки” - сказано в Instagram-профілі каналу.

А ось новим ведучим став відомий український гуморист та імпровізатор, учасник таких шоу, як "Жіночий квартал" "Improv live show" та "Леви на джипі" - Валік Міхієнко. Але подивитися на цей дебют Валентина, українці зможуть лише у 2024 році. Тож доведеться почекати.

Скриншоти

Саме йому пощастило бути володарем знімального майданчика та працювати з легендою Нового каналу Лесею Нікітюк.

"Правила незмінні: виступи учасників шоу проходять у п’ять етапів по 60 секунд. Якщо претенденту на головний приз у розмірі 50 тисяч гривень вдається викликати заповітну усмішку на будь-якій з п’яти хвилин, то він має право відмовитися від подальшої боротьби й забрати поточний виграш", - про це йдеться в Instagram-профілі Нового каналу.

Хто став новим ведучим "Розсміши коміка" (фото: instagram.com/novy_channel)