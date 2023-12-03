Астафьева ответила, каким видит конец войны: "Лишь бы дожить"

Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала, каким, по ее мнению, будет конец войны. По словам артистки, она не считает это близким событием.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Астафьева рассказала в интервью для проекта "НАОДИНЦІ".
По словам певицы, она верит, что война все-таки закончится. Но Астафьева не думает, что это произойдет скоро. Более того, артистка отмечает, что борьба будет продолжаться долго.
"Я не отношусь к концу войны, как к какой-то точке в чем-то. Я верю, что конец войны придет, когда люди сознательно будут поступать каждый день в этой стране, когда люди будут сознательно выбирать Украину...
Я не отношусь к этому, как к какому-нибудь близкому событию. Лишь бы дожить до конца. Мы будем сражаться с врагом, с многолетним возрастным влиянием врага, я думаю, до конца своей жизни. И это наша судьба, это выбор. Все, кто не хотел, покинул эту страну, ищут себя где-нибудь. И это их выбор, его я уважаю, никого не осуждаю", - объяснила звезда.
По словам Астафьевой, сейчас нам "не нужно ждать конца, нам нужно создавать жизнь, новую жизнь, здесь". Ведь сама жизнь и есть продолжение, подчеркнула певица.
Она напомнила, что начало полномасштабной войны было неожиданным, хотя многие знали, что она все же будет. И тогда украинцы были в отчаянии, но потом стали теми, кто создает, спасает, помогает, слышит, видит и готов отдать себя всем событиям и новой жизни.
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