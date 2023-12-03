Астафьева ответила, каким видит конец войны: "Лишь бы дожить"

Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала, каким, по ее мнению, будет конец войны. По словам артистки, она не считает это близким событием.

"Конец войны придет"

По словам певицы, она верит, что война все-таки закончится. Но Астафьева не думает, что это произойдет скоро. Более того, артистка отмечает, что борьба будет продолжаться долго.

"Я не отношусь к концу войны, как к какой-то точке в чем-то. Я верю, что конец войны придет, когда люди сознательно будут поступать каждый день в этой стране, когда люди будут сознательно выбирать Украину...

Я не отношусь к этому, как к какому-нибудь близкому событию. Лишь бы дожить до конца. Мы будем сражаться с врагом, с многолетним возрастным влиянием врага, я думаю, до конца своей жизни. И это наша судьба, это выбор. Все, кто не хотел, покинул эту страну, ищут себя где-нибудь. И это их выбор, его я уважаю, никого не осуждаю", - объяснила звезда.

Что певица думает о конце войны (фото: instagram.com/da_astafieva)

Почему украинцам не нужно ждать конца войны

По словам Астафьевой, сейчас нам "не нужно ждать конца, нам нужно создавать жизнь, новую жизнь, здесь". Ведь сама жизнь и есть продолжение, подчеркнула певица.

Она напомнила, что начало полномасштабной войны было неожиданным, хотя многие знали, что она все же будет. И тогда украинцы были в отчаянии, но потом стали теми, кто создает, спасает, помогает, слышит, видит и готов отдать себя всем событиям и новой жизни.